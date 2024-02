Xavi Hernández estalló tras expulsión y se quejó contra árbitro

Barcelona venció al Alavés en condición de visitante 3-1 y el conjunto dirigido por Xavi Hernández tomó un respiro tras semanas en las que la interna se ha movido bastante tras el anuncio del técnico de marcharse.

La misión del Barcelona es luchar con algún título y no irse con las manos vacías tras finalizar su etapa, por lo que ganar en la Liga será siempre una oportunidad para mejorar.



Sin embargo, Xavi Hernández y todo Barcelona sufrió por las decisiones arbitrales pues cuando el partido iba a favor del culé, en el 67’ el juvenil brasileño Vítor Roque vio una tarjeta amarilla y en menos de cinco minutos se fue expulsado, generando polémica en España.



ROJA PARA VITOR ROQUE 🟥🇧🇷



👉 El delantero brasileño recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado por decisión de Juan Martínez Munuera.



⁉️ ¿Consideras que la acción merecía una tarjeta amarilla?



🎙️ @haasenico - @fabig08#LaLigaEnDSPORTS | #AlavésBarça pic.twitter.com/aCM6ymCSx1 — DSports (@DSports) February 3, 2024



​Tras esa insólita expulsión, Xavi Hernández estalló contra el árbitro en conferencia de prensa ante esas decisiones de no revisar el VAR para determinar bien las sanciones.



“Solo pido que nos dejen competir, solo pido esto. Ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra. Hoy es otro error flagrante, sin más. Creo que estamos pagando lo del caso Negreira, sin más", dijo Xavi.