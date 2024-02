¿En serio? El impensable técnico ideal para FC Barcelona, según la IA

Xavi dijo basta. Se hartó, según dijo, de que ningún entrenador pueda disfrutar ni mucho menos ser feliz en uno de los banquillos más apetecidos del fútbol mundial, el del FC Barcelona.

Otra víctima del sueño de recuperar la historia ganadora de la década pasada, otro entrenador sacrificado, otra pesadilla post Messi.



¿Acaso es una realidad que no hay vida después del argentino en la casa catalana? Depende a quién se le pregunta.



Porque desde el anuncio del adiós de Xavi no caben más candidatos en el sonajero de posibles reemplazos, aunque ninguno parecería ideal. Está el anhelado Jürgen Klopp, libre a partir de junio, pero también de Hans Flick (ex seleccionador alemán y ex técnico del Bayern), Mikel Arteta (Arsenal), Sérgio Conceição (Porto), Imanol Alguacil (Real Sociedad), Thiago Motta (Bologna) o Míchel (Girona), por nombrar solo algunos.



Sin embargo, a la luz de la tecnología, ninguno es el ideal para asumir la dirección de un vestuario lleno de estrellas pero también de dudas.



Por eso hicieron el trabajo de preguntarle a la Inteligencia Artificial (IA) por el perfil ideal y la conclusión fue, al menos, sorpresiva.



Una empresa tecnológica de Polonia (Synerise) le entregó a la herramienta los datos de la actual plantilla, su rendimiento y el detalle de los los perfiles de los entrenadores propuestos, y la respuesta fue que el ideal se llama Steffen Baumgart.



¿Quién? Es un entrenador alemán, de 52 años, x DT del Colonia entre 2021 y 2023 y quien, de sus últimos 98 partidos, ganó 31 partidos, empató 31 y perdió 36.



Para la IA, es este alemán y no Klopp el perfecto para el puesto, aunque un escalón por detrás de Xabi Alonso, quien brilla en el Bayer Leverkusen, tiene el corazón empeñado al Real Madrid y parece el más firme candidato para llegar al Liverpool.