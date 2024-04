Xavi calificó de repugnante lo dicho por exfutbolista sobre Yamal

Durante el juego entre PSG y Barcelona del pasado miércoles por la Champions League, el exfutbolista argentino Germán ‘el Mono’ Burgos tuvo un comentario desafortunado hacia Lamine Yamal.



El exjugador dijo que si a Yamal “el futbol no le funciona, puede acabar (trabajando) en un semáforo", un comentario en una cadena de TV española que desató una tormenta de críticas no solo de los aficionados sino del propio club.



De hecho, al término del juego, ningún jugador ni del PSG ni de Barcelona dieron declaraciones al medio en protesta a los duros comentarios de Burgos en directo.

Como consecuencia de esto, Burgos pidió perdón por lo hecho, pero eso no evitó que el medio en el que dijo el comentario racista lo decidiera despedir de forma inmediata.



Pues bien, días después de lo ocurrido, Xavi Hernández se refirió a lo que dijo Burgos y fue duro con el argentino ya que calificó de “repugnante y condenable” la frase contra Lamine Yamal.



"El comentario fue repugnante y condenable, tú lo has dicho. Él está bien, tranquilo y feliz. No hace falta hablar más de esto", dijo en rueda de prensa este viernes.



Por su parte, en la misma conferencia, Xavi habló de que no se puede descuidar la Liga pese al gran resultado en Champions: "Hay que ganar para tener opciones de lograr la Liga. Si pierdes, casi estaría sentenciada a favor del Real Madrid. Estamos en un buen momento, pero el rival se lo juega todo".



Y agregó sobre el juego ante Cádiz: "Es un partido vital, si no ganamos se puede acabar prácticamente la liga. Está complicada y difícil, pero no tiramos la toalla. El Clásico servirá de poco si fallamos. Veremos qué hace el líder. Es una jornada trascendental. Nos jugamos un título, no creo que tenga que extramotivar al equipo".