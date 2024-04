¿Por qué es tendencia Kaká? ¡Por perfecto! Ex provoca lluvia de memes

Se dice mucho en redes sociales, se habla de la vida privada de todo el mundo con ligereza, se difunden toda clase de versiones y ahora, por fortuna, lo mejor de la nueva tendencia son los memes.

El protagonista de esta historia es el brasileño Kaká, ganador de todo en su exitosa carrera, incluyendo el Balón de Oro. Pero no, sus méritos deportivos no son lo que lo han convertido en tendencia.



Una supuesta declaración de su ex Caroline Celico, madre de sus dos hijos mayores, generó una inusitada ola de respaldo al futbolista. ¿Por qué?



“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, habría dicho Celico, nueve años después de su divorcio. No hay rastro de esa declaración, que habría sido en una interacción de redes sociales, pero muchos, la mayoría hombres, se han volcado a expresar su solidaridad con el crack brasileño.



Vale decir que Kaká y ella volvieron a casarse y tendrán hijos pronto con sus nuevas parejas. En todo caso, lo mejor de la tendencia ya son los memes, que están imperdibles. Siga y diviértase:

Un hombre que la ex esposa de Kaká nunca podrá alcanzar



🎟️ https://t.co/IRUG1HEcAP pic.twitter.com/QJoN73JG6v — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) April 12, 2024

Falcao viendo que a Kaká lo dejó la mujer por ser demasiado perfecto. pic.twitter.com/ULSJXOThbR — Gol Garra (@ElGolGarracol) April 12, 2024

Kaká era lo que toda mujer quiere, un esposo atento, guapo, detallista, romántico, millonario y con poder social, pero aún así lo cambiaron por otro.



El amor no existe, me quedó muy claro.



pic.twitter.com/C2zcqPNdzJ — Luis Aguilar 🇫🇮 (@aguilaar11) April 12, 2024

Así estoy desde que leí que a Kaká lo dejaron por ser demasiado perfecto pic.twitter.com/HYeHWJqZR4 — Felipe🔰 (@jrutd_) April 12, 2024

La exesposa de Kaká dice que lo dejó porque “era demasiado perfecto”. Mejor ni digo lo que estoy pensando. 😡 pic.twitter.com/qKSfgFCN7q — Sofía Orozco (@sofiorozco) April 12, 2024

Tiene razón la ex de Kaká: Es demasiado Perfecto.



¡Crack! ⚽ pic.twitter.com/MWaNrdyQER — Gol Garra (@ElGolGarracol) April 12, 2024

La exmujer de Kaká cuando ve un hombre borracho, vicioso y mujeriego. pic.twitter.com/Ot5s7sXpUi — Gol Garra (@ElGolGarracol) April 12, 2024