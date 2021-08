¡Feliz con adiós de Messi! Kroos resume lo que sienten los madridistas

Lo que tiene Toni Kroos es que, pase lo que pase, no es un tipo políticamente correcto. Por eso cada entrevista suya es una invitación a la provocación. Y el caso Messi era una oportunidad imperdible.

El alemán, en charla con su hermano Felix que citó el diario BIld, reconoció que ver salir al argentino de FC Barcelona fue una noticia buena: "quizás el traspaso tenga algo de bueno porque nuestro mayor competidor ha perdido a su mejor jugador... Además, con todo este asunto de Messi, tal vez salgan aún más cosas buenas como resultado. Tal vez venga algo de París (un jugador), si eso realmente sucediera no sería ciertamente una desventaja para nosotros...”.



Sí, habla de Mbappé y sin rodeos: “es el jugador más interesante del mercado y no es precisamente barato”.



Eso sí, faltan todavía unos cuantos movimientos: “prefiero hablar de traspasos que ya se han completado, pero como el Real Madrid siempre quiere a los mejores, no me sorprendería”.



Y a la hora de decidir entre Cristiano Ronaldo y Messi no le da vueltas: “de mi época es Cristiano. Por supuesto que soy parcial porque jugó un papel decisivo en la conquista de muchos títulos... no solo éramos compañeros de equipo sino también vecinos en el vestuario y en privado. Vivía al lado de mi casa. Fue impresionante ver lo perfeccionista que es. Por eso está fuera de mi alcance nombrar a Messi”, concluyó.