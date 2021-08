¡La camiseta más pesada del mundo! ¿Quién tendrá la 10 del Barcelona?

La camiseta número 10 de Lionel Messi debe ser una de las más pesadas del mundo. Tanto que habrá que esperar al menos un año para que alguien la herede.

El diario Sport reveló este miércoles que, aunque se ha mencionado a Coutinho o inclusive a Ansu Fati como posibles herederos del pesado número del capitán, resulta que podrían no dar la talla.



El reglamento de la Liga de España no permite retirar el número 10, lo que para algunos debió ser un homenaje a su altura, por lo cual en algún momento habrá que designar un heredero.



Sin embargo, según la fuente, no hay prisa: "pero no esta temporada o, por lo menos, no si no es absolutamente necesario. El club quiere que la primera temporada sin Leo Messi en la entidad nadie lleve su dorsal".



Después, cuando no haya más remedio, "el '10' sería para uno de los jugadores canteranos que nutran la plantilla que dirige desde el banquillo Ronald Koeman, pero nunca sería Coutinho quien lleve ese número. Si finalmente no hay posibilidad de que el brasileño salga, se le adjudicará una camiseta con un dorsal que nunca sería el que ha honrado Messi durante tantos años", indicó el medio.