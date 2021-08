No renuncia a Messi ni a Real Madrid: jugada maestra de Mbappé en PSG

Kylian Mbappé ya habría hablado con sus compañeros y tendría claro su futuro, después de decenas de especulaciones: se queda pero se va. ¿Cómo así?

El delantero habría informado a sus compañeros que seguirá un año más en PSG, con lo cual no se perderá a Messi y a Neymar Jr e intentará finalmente el asalto a la Champions League, y se irá gratis después, en junio de 2022, a Real Madrid.



La versión del diario AS de España es que el PSG lo permitirá porque el reemplazo del joven de 22 años será nada menos que Cristiano Ronaldo, quien, oh sorpresa, también estará libre en un año de su contrato con Juventus. Tendrá 37, por las dudas, pero el mensaje del no rotundo del portugués a un posible regreso a Real Madrid no ha hecho otra cosa que alentar a los franceses.



De esta manera el PSG capitalizaría un tridente Messi-Neymar-Mbappé este año y Messi-Neymar-Cristiano el próximo, y lo mejor es que sería a costo cero.



La preocupación del 'fair play' financiero habría pasado al segundo plano con la salida masiva de jugadores, que se concretaría en las próximas semanas, y los estelares estarán tranquilos y motivados para, finalmente, llevar La Orejona a París.