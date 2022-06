Estrella alemana le hizo ‘ojitos’ al Real Madrid: ¿bombazo a la vista?

Alemania igualó a un tanto con Italia este sábado en el inicio de la Liga Naciones. Si bien era el duelo más llamativo del día por calidad de ambos seleccionados, un detalle del pospartido fue furor a nivel mundial.



Y es que una de las máximas estrellas del combinado germano le coqueteó en plena transmisión al Real Madrid, actual campeón de Europa.

En declaraciones pospartido, Serge Gnabry se refirió al mítico Santiago Bernabéu, pues aseguró que no ha podido jugar en el estadio madridista.



“¿Qué lugar visitaría en Madrid? Iría directamente al Bernabéu y miraría todo de cerca. Desafortunadamente no he podido jugar ahí”, declaró el extremo del Bayern Múnich. Sin dudas una señal inequívoca para el también campeón de España.



Para Florentino Pérez podría ser una operación interesante y no tan complicada, teniendo en cuenta que el jugador acaba contrato con el cuadro bávaro a mediados del 2023.



En este orden de ideas, el máximo dirigente merengue tendría dos opciones: desembolsar los 30 millones de euros que pide el Bayern o esperar una temporada para traerlo a coste cero.



Vale recordar que con la salida de Isco Alarcón y Gareth Bale, Carlo Ancelotti está en la búsqueda de alternativas en ataque.