Shakira y Piqué: la última canción que le habría dedicado a su pareja

La separación de Shakira con Gerard Piqué es el escándalo del fin de semana en España y Colombia, así como ha tocado la prensa de farándula como la especializada en deportes, pues el defensor del FC Barcelona ha estado involucrado en varias polémicas.



En una teoría conspirativa, aseguran que Shakira descubrió la infidelidad de Piqué y por eso escribió la última canción dedicada a su expareja.



El pasado mes de abril, Shakira lanzó el tema “Te Felicito”, junto a Rauw Alejandro. Según cuentan, la letra era dedicada a Piqué.



“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas”, es un aparte de la canción que supuestamente Shakira le escribió a Piqué cuando se enteró del engaño del futbolista.



Así como en principio de la relación Shakira lanzó “Me Enamoré”, en la que relataba cómo la flechó Piqué, ahora estaría expresando su enojo y decepción ante la traición.