Real Madrid, Bale y James: 'Intentan meter cosas pero no van a poder'

Real Madrid enfrenta este jueves a Villarreal, un partido que podría entregarle el título de LaLiga de España si se firma la victoria. Eso es lo único en la cabeza del técnico Zinedine Zidane, aunque la prensa insista en situaciones como la de Gareth Bale y James, quienes poco cuentan.

"Madre mía, macho, la pregunta. Pensamos en el partido de mañana, y Gareth lo mismo. Es uno de los nuestros. Intentan meter cosas en nosotros, pero no vas a poder. Estamos unidos, pensamos lo mismo, exactamente lo mismo. Él, James y todos", dijo el DT con molestia.



Faltan solo dos puntos para asegurar el título y es en lo que se concentra el estratega: "No firmaría dos empates. No es que prefiera o no, es que estamos aquí para una cosa: pensar en el partido de mañana y ganarlo. Es lo que nos motiva. Nos preparamos para eso. No tengo que pensar en si mañana un empate, el domingo otro… No. Mañana vamos a salir a muerte, como a todos los partidos. El rival, igual, que es muy bueno".





Zidane prefirió concentrarse en lo futbolístico, aseguró que Hazard está bien, alabó el nivel de Modric y Ramos, ambos con 34 años, y evitó referirse a una posible concentración en Cibeles en caso de completar los puntos necesarios este miércoles.