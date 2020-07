Ni tan joven ni tan caro: el estelar número 9 que buscaría Real Madrid

Real Madrid está ad portas de coronar una temporada atípica y difícil, nada meno que con un título de LaLiga.

La Champions League se antoja más difícil, por tener que remontar contra Manchester City (1-2 la ida, en el Bernabéu) pero la realidad es que, ahora mismo, es una posibilidad.



Lo cierto es que, sea cual sea el resultado, ya están pensando en la próxima temporada y en el mercado de verano. Se sabe que habría salidas, como la inminente de James Rodríguez o la posible de Gareth Bale, este último el jugador más costosos de la plantilla en términos de salario, y así, con dinero en caja, se puede pensar en un jugador cotizado.



¿Quién sería el elegido? Una versión del portal Bernabéu Digital asegura que sería Harry Kane.



El goleador británico tendría varios 'peros' con la dirigencia de Tottenham, que lo tendrían considerando seriamente la posibilidad de cambiar de aires, según afirmó el diario The Sun.



Se trata de un jugador de 26 años, cuyo valor en el mercado está en 120 millones de euros, con contrato vigente hasta 2024. ¿Traducción? Habría que negociar con el club sí o sí, pues no hay posibilidad de que salga gratis.



Las dudas saltan de inmediato: ¿No es mucho dinero? ¿No se hizo ya una gran inversión por Hazard (100 millones), que ha resultado más lenta de lo esperado, para insistir con otro jugador mayor? ¿Acaso el plan no era ir por Mbppé o Haaland, que son más jóvenes y sería mejor inversión?



La versión asegura que Zidane quiere como alternativa para el deslumbrante Benzeman a un jugador maduro, listo para la presión del Madrid, no una aventura que no se sabe cómo saldrá. Pero también es verdad que tiene a Rodrygo, a Vinicius, a Jovic, todos apuestas jóvenes, ¿para qué querría a jugadores tan costosos como el francés y el noruego? Los reportes hablaban más de su necesidad de una alternativa para Casemiro, que sería Pogba, que un atacante más, pues tiene sobrepoblación.



Sin embargo hay que decir que Kane quier salir, que no parece fluir con Mourinho como lo hizo con Pochettino y eso facilitaría una posible negociación. ¿Y quién no quiere a un delantero como Kane?