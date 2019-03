Último flotador de Solari: cuentas del Real Madrid para ganar la Liga

El milagro y el último 'flotador' que tiene Santiago Solari con el Real Madrid es la Liga de España, torneo en el que van terceros con 48 unidades. El conjunto merengue viene de perder en el campeonato local por 0-1 contra Barcelona, líder. ¿Hay tiempo, puntos y fútbol suficiente para salvar la Liga en Real Madrid esta temporada?

Por un lado suena a milagro y por otro, no se ve tan lejano y difícil. Barcelona es líder con 60 puntos, 12 más que Real Madrid, y Atlético de Madrid es segundo con cinco unidades más, 53.



Se ve complicado por el fútbol que ha mostrado el Real Madrid y lo poco probable que sea para los azulgranas perder cuatro partidos y que el conjunto merengue sume de a tres en todos sus encuentros restantes.



Recordemos que el cuadro madrileño solamente podrá salvar la temporada con la Liga, pues perdió contra Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey y también fue eliminado en Champions League, tras perder 1-4 contra Ajax.

¿Qué necesita el Real Madrid para ganar la Liga de España?

De primera mano, depende de Barcelona y de Atlético de Madrid. Se han jugado 26 fechas, con 12 restantes, es decir, 36 puntos en juego, de los que Barcelona tendría que perder 12 para que Real Madrid sumara lo suyo.



Es campeón si:



*Barcelona debe perder 4 partidos, por varios goles, y Real Madrid sumar en todos sus encuentros restantes, para sobrepasar al conjunto catalán.



*Atlético de Madrid necesita perder 2 encuentros y Real Madrid ganar los restantes.

​

Partidos restantes del Real Madrid:



Valladolid vs. Real Madrid

Real Madrid vs. Celta de Vigo

​Real Madrid vs. Huesca

Valencia vs. Real Madrid

Real Madrid vs. Eibar

Leganes vs. Real Madrid

Real Madrid vs. Athletic

Getafe vs. Real Madrid

Rayo Vallecano vs. Real Madrid

Real Madrid vs. Villarreal

​Real Sociedad vs. Real Madrid

Real Madrid vs. Real Betis