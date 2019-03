Real Madrid camina a la guillotina: estos son sus condenados

Real Madrid lleva dos semanas de pesadilla. En cuatro derrotas abrió la puerta a la crisis y bajó la persiana de la temporada en pleno mes de marzo.

Es momento de excusas, de unos pidiendo calma y otros clamando por castigo a los culpables, de señalados y villanos que no hace mucho eran héroes.



Se salva Vinicius Jr., el hombre que invitó a la ilusión y luego sembró dudas sobre su definición.... pero es el distinto y contra Ajax fue una lesió y no otra cosa lo que lo sacó de competencia.



La lista de culpas arranca en el banquillo y no respeta ni a fenómenos ni a ídolos mundialistas.



Aquí, el orden de salida hacia la guillotina en la ‘casa blanca’: