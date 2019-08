Ofensiva final por Pogba: jugosas ofertas de Real Madrid y Juventus

Contra el reloj trabajan en las oficinas de Real Madrid y Juventus para intentar quedarse con Paul Pogba.

Los últimos movimientos hablan de canje y no del pago de los 180 millones de euros que exige Manchester United para siquiera sentarse a hablar del campeón mundial, gran estrella de la plantilla.



Las apuestas irían por incluir hasta tres jugadores en la operación, siempre y cuando a los británicos les interesen los perfiles. Ya, por ejemplo, según publicó el diario The Sun, se rechazó una primera oferta del Madrid de incluir al colombiano James Rodríguez en el negocio.







¿Qué ofrece Real Madrid por Pogba?



Según el diario Marca de España, tras la negativa a contemplar a James, la intención del club blanco ahora es incluir a Gareth Bale en el negocio y pactar un pago por alrededor de 80 millones de euros adicionales con el United.



A su favor está que al galés le interesa volver a la Premier League, después de rechazar la millonaria oferta de China, y que se trata de un estelar a la misma altura de Pogba... o al menos eso piensa Florentino Pérez.



La presión de ZInedine Zidane hace que no se descarte la posibilidad de pagar los 180 millones, aunque para el presidente, si la cifra no baja al menos a 120 millones, no hay de qué hablar.



¿Qué ofrece Juventus por repatriar al mediocampista?



Juventus, que ya una vez facturó 101 millones de euros por Pogba, ha sido más ambicioso a la hora de ofrecer un canje y, según Marca, ha ofrecido a Matuidi, Mandzukic e inclusive Dybala, aunque este último ya manifestó que no está interesado en vestirse de rojo.







¿Qué esta haciendo Manchester United si pierde a su estelar?



Manchester United no quiere ni pensar en la salida de su jugador más valioso y el propio DT Solskjaer se niega a hablar del tema y da por hecho que el jugador seguirá bajo sus órdenes. De hecho, él sigue trabajando, aunque en este momento se dice que tiene una lesión en la espalda, que la prensa local desmiente.



En todo caso, se dice en Inglaterra que el United sabe que es muy probable que pierda a Pogba esta semana y por eso, según la prensa británica, es casi un hecho el fichaje de Milinkovic Savic. Pero no será lo único, pues se dice que el danés Eriksen, del Tottenham, sería otro fichaje de último momento para fortalecer el medio campo.



¿Por qué tanta prisa?



La intención de fichar a Pogba debe aclararse antes de este 8 de agosto a las 6:00 p.m. hora local de Inglaterra, que es cuando cierra ese mercado para la incorporación de nuevos jugadores.



Es posible una salida hasta el 23 de agosto a Italia y hasta el 2 de septiembre a España, pero Manchester Untied no permitirá la salida si no ficha a un reemplazo del mismo rango, con lo cual quedan solo dos días para decir la última palabra en el caso Pogba.