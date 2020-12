¡A seguir buscando la punta! Real Madrid recibe al Athletic en La Liga

Después de una semana en la que el Real Madrid se quitó la presión en tres partidos clave que saldó con victorias, los hombres de Zinedine Zidane verán cómo se examina su despegue hacia la normalidad frente al Athletic, que acudirá a la cita envuelto en las dudas por su irregularidad.



El conjunto blanco vive uno de los mejores momentos del curso. Parece que atrás quedan los fantasmas de los malos momentos con los que perdió algo de credibilidad. Las derrotas consecutivas en Liga de Campeones frente al Shakhtar (2-0) y en LaLiga contra el Alavés (1-2) son ya anécdotas después de culminar con éxito siete días complicados.



Empezó ganando al Sevilla 0-1; continuó con la clasificación en el primer puesto de su grupo para los octavos de final de la Liga de Campeones tras superar 2-0 al Borussia Mönchengladbach; y concluyó su buena racha con una victoria de prestigio ante el Atlético de Madrid (2-0) con la que se reenganchó a la pelea por LaLiga.



Ahora, el Real no quiere echar por tierra todo ese trabajo. Ha sudado para callar a los más críticos y para estabilizar una situación que hace sólo diez días generaba dudas. Por eso, ganar al Athletic en el estadio Alfredo Di Stéfano es importantísimo para un equipo que no quiere sufrir más altibajos.



Para ello, Zidane podría dar descanso a alguno de los titulares que doblegaron al Atlético. Nombres como el croata Luka Modric, el brasileño Vinícius Júnior o el francés Ferland Mendy podrían iniciar el choque en el banquillo para dejar su hueco a Marco Asensio, Rodrygo Goes y Marcelo Vieira.



Además, la baja obligada por sanción de Casemiro daría una opción al uruguayo Fede Valverde y se intuye la casi total desaparición de un centro del campo que ha recuperado su mejor nivel. Es posible que del trío Modric-Casemiro-Kroos, sólo quede en juego el centrocampista alemán.



Aparte de la baja por sanción de Casemiro, Zidane no podrá contar con cuatro lesionados: el noruego Martin Odegaard, el belga Eden Hazard, el serbio Luka Jovic y Mariano Díaz. El resto de la plantilla, está lista para afrontar un nuevo desafío.

Por su parte, el Athletic encarará el choque envuelto en dudas por la irregularidad que está mostrando en lo que va de temporada pero animado por una valía que su entrenador, el cuestionado Gaizka Garitano, considera mayor de lo que reflejan los resultados.



"Somos un buen equipo y queremos demostrarlo mañana ante un rival que está en forma. Podemos ganar, tengo confianza", ha sido la declaración de intenciones anunciada por un técnico que lleva varias semanas con su puesto en discusión, incluso dentro del club, y cuyo futuro puede estar ligado a la imagen que ofrezca este martes su equipo.



A tres puntos del descenso, pero también a cuatro de Europa, el Athletic quiere acabar con una racha de tres partidos sin ganar, con dos empates, para volver a la mitad alta de la tabla y premiar un "rendimiento defensivo" que Garitano defiende -con estadísticas- como "el mejor" del campeonato pero penalizado por errores individuales gruesos.



En ello ha tenido que ver el meta internacional Unai Simón, titular con la selección y con varios errores en un curso en el que no interviene con la misma brillantez de la temporada pasada. Pero no es Simón el único que ha fallado. Ander Capa o Dani García, por ejemplo, han provocado penaltis evitables.



Aunque al Athletic le está fallando más el ataque que la defensa. Algo que palió con el cambio de rumbo que tomó Garitano hace cuatro jornadas centrando a Iker Muniain, dando el mando al joven Unai Vencedor y colocando en la punta de ataque a Asier Villalibre, que ha marcado en los dos últimos partidos fuera de casa de su equipo, (Getafe y Valencia).



Pero en Mestalla, Garitano volvió a su plan antiguo y colocó a Dani García junto a Mikel Vesga en un doble pivote, de perfil más físico que creativo, que podría repetir contra el Real Madrid. Aunque es posible que si juega Dani su acompañante sea Unai López y si repite Vesga lo haga con Unai Vencedor un poco por detrás.



También puede haber cambios en ataque para dar refresco a los titulares y que entren el joven Jon Morcillo, Oscar de Marcos y/o y Raúl García. El navarro ha sido uno de los damnificados por la revolución de Garitano y, por lo que se vio en Mestalla, está descontento con su suplencia.



Por lo demás, es seguro el bloque defensivo, con Simón por detrás de Capa, Yeray Álvarez, Iñigo Martínez y Yuri Berchiche. Si Garitano se decidiese por una defensa de tres, Unai Nuñez relevaría a uno de los delanteros, que en los últimas cuatro encuentros han sido Iñaki Williams, Iker Muniain, Alex Berenguer y Villalibre.





Alineaciones probables



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo o Mendy; Valverde, Kroos, Asensio; Lucas Vázquez, Benzema y Rodrygo,

Entrenador: Zinedine Zidane.



Athletic: Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López; De Marcos, Raúl García, Morcillo; y Villalibre.

Entrenador: Gaizka Garitano.



Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremadura).

Estadio: Alfredo Di Stéfano.

Hora: 4 p.m.