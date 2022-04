Fecha en la que se oficializaría la llegada de Mbappé al Real Madrid

París Saint-Germain vive momentos tensionantes. A pesar de consagrarse campeón de la Ligue 1 de manera anticipada, los fanáticos continúan molestos por los resultados a nivel internacional.



A lo anterior se le suma la novela de Kylian Mbappé, quien podría abandonar en el próximo mercado de fichajes la disciplina parisina para cumplir su sueño de llegar al Real Madrid.

Justamente respecto a la ilusión merengue, el diario 'Marca' indicó este lunes que desde España tiene clara la fecha en la que el joven francés comunicará al mundo si finalmente llega o no al Santiago Bernabéu.



Y es que por respeto al PSG, Mbappé ha decidido no revelar nada sobre su futuro. Prueba de ello lo ocurrido el fin de semana pasado, tras el empate con Lens. El sábado expresó: "Nada ha cambiado. No tengo nada más que decir".



Así las cosas, Florentino Pérez tiene claro que a partir del 21 de mayo se sabrá si hay o no bombazo. ¿Por qué esa fecha en especial? Sencillo, ese día termina la liga de Francia, razón por la que Kylian podrá hablar de su futuro sin "faltarle el respeto" a su club.



"Tal y como informamos, en el Real Madrid mantienen la calma más absoluta en todo lo relacionado con Mbappé. Hay un acuerdo y un pacto de por medio. El francés no va a pronunciarse de manera oficial hasta que no juegue el último partido de la temporada y por el Bernabéu están de acuerdo en ello", dice el reconocido medio español.