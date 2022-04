Inglaterra da ejemplo: Gobierno obliga  a clubes a invertir en jóvenes

El gobierno británico ha dado ejemplo, como es usual, al fútbol mundial, esta vez para meterle mano a un tema sensible: la inversión en las divisiones inferiores de los clubes de fútbol.



La orden es perentoria: o la Premier League encuentra una manera de dar más recursos a los futbolistas jóvenes, o ellos, mediante un paquete legislativo, obligan a incrementar la inversión imponiendo un impuesto del 10 por ciento sobre las millonarios transferencias.



Según explica el diario The Times, se insta a la Premier League a que otorgue a las ligas inferiores 1.000 millones de libras esterlinas adicionales, además de los 1.600 millones de libras esterlinas que ya se están entregando.



El ministro de deportes, Nigel Huddleston, dijo que habría un nuevo regulador independiente con poderes sobre la distribución financiera si la propia Premier no decide invertir "una parte más justa del botín" que supone el negocio del fútbol en territorio británico.



Huddleston también dijo que sería "difícil imaginar" que la FA se convierta en el regulador independiente del juego, que es la opción favorita tanto de la FA como de la Premier League, pues serían ellos mismos vigilándose, lo que no garantizaría transparencia.



La Premier League ha dicho que entregará 1.600 millones de libras esterlinas al resto de la pirámide del fútbol durante los próximos tres años, alrededor del 16 por ciento de sus ingresos. Sin embargo, la meta del gobierno es que esa cifra se eleve más cerca del 25 por ciento, más o menos mil millones de libras esterlinas más.