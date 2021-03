‘Puede ser llamativo’: en Madrid siguen reclamando fallos arbitrales

A pesar de la importantísima, y sufrida, victoria del Real Madrid sobre el Elche, las polémicas no fueron ajenas al duelo de LaLiga 2020-21.



Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del cuadro merengue, dejó en manos de "los expertos" el análisis de la acción en la que Sergio Ramos pidió penalti y aseguró que es "llamativo" no haber visto una sola pena máxima a su favor en Liga desde el mes de octubre.



"Prefiero dejarlo a los expertos que lo ven desde distintos ángulos, no tenemos mucho más que decir", afirmó Butragueño sobre la acción de Ramos una semana después de la queja arbitral que lanzó tras el derbi.

"Puede ser llamativo, sin duda, pero que sean ellos los que opinan", añadió cuando fue preguntado por los 21 partidos ligueros sin un penalti a favor del conjunto madridista.



Los elogios a Karim Benzema tras el doblete del francés que dio el triunfo al Real Madrid ante el Elche, centraron el discurso de Butragueño. "Ha sido un partido muy difícil, el Elche defendió muy bien y una vez más Benzema ha resultado decisivo con un segundo gol que ha resultado un primor por la pared y como ha terminado la jugada en un momento crítico porque ya terminaba el partido".



"Ellos defensivamente se han movido bien, nos han cerrado los espacios y nos ha costado. Consiguieron ponerse por delante, el equipo tuvo capacidad de reacción y dimos la vuelta a un partido que se nos iba. Eran muy importantes los tres puntos", añadió.



Por otro lado, Zinedine Zidane se refirió al respecto en conferencia de prensa pero evitó entrar en discusiones. Aunque afirmó que la acción de Ramos fue penalti, mantuvo el respeto a las decisiones arbitrales sin entrar a valorar los 21 partidos sin una pena máxima a su favor en Liga.



"No me voy a meter ahí. El árbitro hace su trabajo y nosotros intentamos hacer el nuestro. Vi la jugada. A nosotros nos parece que hay algo pero el árbitro ha decidido otra cosa", dijo.



El técnico madridista se quedó con el resultado por encima de todo, antes de encarar la Liga de Campeones. "Al final ganamos. Lo más importante es creer en lo que hacemos. Los cambios modificaron el partido. Era importante sumar tres puntos y seguir en la pelea", dijo.