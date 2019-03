¿Primer portazo a Real Madrid por Hazard? Chelsea rechazaría oferta

Eden Hazard es un objetivo de Real Madrid y ese es justamente el equipo donde el belga quiere continuar su carrera. Ambos quieren... ¿pero podrán?

Las negociaciones serán de todo menos sencillas para ambos clubes, pues se dice en Inglaterra que Chelsea no está dispuesto a dejarlo ir por menos de 100 o 120 millones de euros, una cantidad a la que no quiere llegar el Madrid, pues no es el único fichaje al que aspiran.





El diario ‘The Sun’ fue el primer en advertir que el equipo español ofreció de manera formal 82 millones de euros por uno de los jugadores sensación del Mundial de Rusia 2018, y este lunes el medio HLN de Bélgica aseguró que la misma fue rechazada casi de inmediato.



Real Madrid espera mejorar sus finanzas con la salida de algunos jugadores, específicamente de Gareth Bale, por quien esperan ingresar cerca de 100 millones de euros. Sin embargo, esa movida aún no se da y sería especulativo confiar en que sucederá en el próximo mercado de verano.



Hazard es una petición expresa de Zidane desde su primera temporada en el Madrid. ¿Logrará esta vez que Florentino Pérez lo lleve al Bernabéu?