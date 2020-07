Las cuentas del Real Madrid para ser campeón y los partidos que vienen

Real Madrid ganó por 1-0 contra el Athletic de Bilbao y se perfilo como el campeón de la Liga de España luego de quedar a cuatro punto sobre el Barcelona, su máximo rival.



El conjunto blanco, a falta de cuatro fechas, ya se empieza a quedar con el primer puesto y está muy cerca de ser el próximo campeón de LaLiga. Ahora, se empiezan a hacer las cuentas para quedarse con el título anticipadamente.

Partidos restantes:

Real Madrid vs. Alavés (viernes 10 junio)



Granada vs. Real Madrid



Real Madrid vs. Villarreal



Leganés vs. Real Madrid



Barcelona vs. Espanyol (miércoles 8 de junio)



Valladolid vs. Barcelona (sábado 11 de junio)



Barcelona vs. Osasuna



Alavés vs. Barcelona

Cuentas:

Sábado, 11 de julio

​

Será campeón si:



Gana contra el Alavés y Barcelona solo suma un empate contra Espanyol y Valladolid.



Lunes, 13 de julio



Será campeón si:



A. Le gana al Alavés y al Granada, y Barcelona no gana uno de sus dos partidos contra el Espanyol o el Valladolid.



B. Si el Real Madrid gana un partido y empata otro contra Alavés o Granada y Barcelona empata sus dos partidos contra Espanyol y Valladolid.



Jueves, 16 de julio



En esta fecha (contra Villarreal) depende de sí mismo y debe ganar para coronarse campeón de LaLiga.