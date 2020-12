El único en todo Real Madrid que no ha sufrido la partida de Cristiano

Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid como toda una leyenda del fútbol español. Sus números marcaron una era en el conjunto merengue, la Champions y el campeonato español.

​

Por lo anterior, cuando en verano del 2018 se confirmó su partida, las esperanzas de todo el madridismo parecían perdidas. No solo porque se iba un auténtico referente de la institución, sino porque no se veía un sucesor digno. Bale no quiso, Hazard se quedó en una mera ilusión y poco más.



Ahora bien, entre la capitanía de Sergio Ramos y un Zinedine Zidane al que jamás hay que dar por muerto, un actor silencioso empezó a cobrar protagonismo.

Hasta hoy, diciembre del 2020, Karim Benzema se ha encargado de suplir, en la medida de sus capacidades, a un animal del fútbol como lo es CR7. Tanto es así que el francés parece haberse visto favorecido con la salida del portugués.



Antes de la partida de Cristiano, el ex-Lyon había conseguido marcar 27 goles o más en tan solo dos oportunidades a lo largo de nueve temporadas. Durante la 2011-12 anotó 32 dianas y en 15-16 hizo 28. Del 2018 para acá suma 30 tantos (18-19), 27 (19-20) y actualmente acumula 10 en 16 partidos, con más de la mitad de temporada por jugarse.



Por otro lado, sus últimas medias goleadoras (0.57 - 0.56 - 0.63) superan prácticamente todas las logradas en años anteriores. En la 2018-19 culminó tercero en el Pichichi y la pasada temporada fue segundo.

​

​Así pues, Benzema cuenta con un notable ascenso en su poderío goleador. Y no solo eso, ha mantenido su promedio de asistencias (11) estando así involucrado en alrededor de 40 goles merengues por temporada.



No es coincidencia. La presencia de Ronaldo le obligaba a jugar para él, era la máxima figura a quien se acudía cuando las cosas se complicaban. Actualmente, sin ese referente en ataque, los flashes han apuntado hacia el jugador de 32 años. Eso sí, hasta ahora y a pesar de críticas injustificadas, siempre demostró.