¡Ay Morelos! No terminó el 2020 sin líos por su carácter en Rangers

Alfredo Morelos estaba a punto de firmar un año limpio en materia de sanciones y expulsiones en Rangers de Escocia.

Parecía concentradísimo en el fútbol, más allá de que no marque hace siete, desde el 5 de noviembre en el 3-3 contra Benfica por Europa League y que no haya tenido un inicio de temporada tan rutilante, pues lleva 7 tantos en 23 partidos en todas las competencias.



Pero este fin de semana otra vez le saltó una chispa y encendió de nuevo la hoguera: en el último duelo contra Dundee United, a los 12 minutos se ganó una amarilla por pegarle en el rostro. En el campo tuvo suerte pero en los escritorios no, pues, dados sus antecedentes, el caso se revisó de oficio y fue castigado con dos jornadas, el equivalente a una expulsión.



Faltaron unos pocos días para terminar el 2020 sin novedades disciplinarias, pero otra vez el DT Steven Gerrard tendrá que planear sus próximos duelos son él.



Morelos, víctima de su mal carácter, solo podría volver el 23 de diciembre, si es que el entrenador tiene comprensión para él, pues estos castigos ya son tristemente comunes.



Estas son las sanciones previas al orgullo de Cereté:





​Mayo 5 de 2018. A los 12 minutos, por la Liga de Escocia, dejó a su equipo con 10. Rangers igualó 1-1.



Agosto 30 de 2018. Por la Europa League visitaba a UFA de Rusia y vio la segunda tarjeta amarilla, a los 37 minutos, por protestar. Rangers empató 1-1.



Diciembre 5 de 2018. Por la Liga de Esocia, en la derrota de Rangers por 0-1, de nuevo contra Aberdeen, vio la segunda tarjeta amarilla a los 64 minutos.



​Febrero 6 de 2019. Aberdeen cayó en casa por 2-4 frente a Rangers en una día de inspiración de Morelos, quien anotó a los 20 y los 38 minutos. Pero vio la roja directa a los 57.



Marzo 31 de 2019. Clásico del fútbol escocés contra Celtic, que ganaron estos últimos por 2-1. Fue el día más costoso para él, pues por un codazo vio la roja a los 31 minutos, pero después la comisión de la Liga de Escocia lo sancionó 4 fechas por provocar a los aficionados y hubo una multa interna en su club.



Diciembre 15 de 2019. En el triunfo 0-2 de Rangers contra Motherwell, marcó el gol del triunfo 2-0 a los 69 minutos pero a los 71 vio la segunda tarjeta amarilla.



Diciembre 29 de 2019. Tras una fecha de sanción volvió con gol contra Kilmarnock y era la apuesta principal para el derbi contra Celtic, que acabó ganando Rangers 1-2 en la cancha de su rival, por primera vez en 9 años. Pero Morelos vio una amarilla por una falta a los 85 y a los 96, por fingir una falta en el área, vio la segunda amarilla.



Diciembre 12 de 2020. Le pegó en la cara a un rival de Dundee United y fue castigado por dos fechas de oficio.