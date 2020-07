James y Bale no son los únicos: fuerte crítica a estrella del Madrid

Con Zinedine Zidane al mando, Real Madrid logró levantar su título número 34 de La Liga, sin embargo, no todo es color de rosa, y después de finalizada la temporada, llegaron las críticas hacia los jugadores que poco hicieron, o que poco aportaron para la consecución del trofeo.

James Rodríguez y Gareth Bale fueron los principales señalados en el equipo blanco, como las grandes decepciones de la temporada, pues su falta de continuidad con el técnico francés, los puso en una situación poco favorable, y producto de esto, en España se habla de una posible salida del club merengue.



No obstante, el colombiano y el galés no fueron los únicos criticados, pues en las últimas horas, el técnico Fabio Capello, sentenció fuertemente el desempeño de una de las estrellas del equipo, Eden Hazard, asegurando:



"Desde luego, no ha sido el del Chelsea. Ha estado lesionado mucho tiempo, no se ha adaptado. Siempre le he tenido por un gran jugador. Pero vamos a ser claros, la camiseta del Real Madrid pesa mucho y a Hazard este año le ha hundido. Está claro que la siguiente temporada va a estar mucho mejor", precisó el estratega quien dirigió en el pasado al Real Madrid, en una entrevista con Marca España.

En La Liga, Hazard disputó tan solo 16 encuentros de 38 posibles, anotando un gol y asistiendo en seis ocasiones.