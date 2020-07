‘Respétame, soy tan mayor como tu padre’: curiosa anécdota de Rodrygo

Luego de finalizar una buena temporada a nivel colectivo e individual, el joven brasileño Rodrygo valoró lo que fue su primer año como jugador del Real Madrid. Pasar de figurar en el fútbol brasileño a destacar en el más alto nivel, no es algo de todos los días.

​

El atacante de 19 años disputó 25 partidos en total (Liga, Copa del Rey, Champions) y anotó siete goles, cifra bastante interesante para un debutante en el fútbol europeo.

A través de sus redes sociales, Rodrygo aseguró que su relación con Luka Modric es “de padre e hijo”, en dicho sentido recordó una anécdota entre ambos: “Cuando se enteró que mi padre tenía 35 años no se lo creía y luego me dijo ‘Pues respétame que soy lo mayor como para ser tu padre’. Desde entonces, él siempre me llama hijo y yo lo llamo papá”.

​

Por otro lado afirmó que su jugador favorito es el ex-madridista Cristiano Ronaldo, pero actualmente disfruta compartir junto a Eden Hazard porque “es uno de mis ídolos y un honor estar a su lado”. Agregó además que quiso haber jugador con “Pelé, Ronaldo Nazario, Zidane, Roberto Carlos y Cristiano”.

​

​Respecto a su nueva vida en España, reconoció que su comida favorita es la paella valenciana.

​

Para finalizar habló de sus cábalas en día de partido: “Siempre me pongo primero la bota derecha y la espinillera derecha, luego ato la bota derecha. Cuando salto al campo siempre pongo primero el pie derecho, nunca piso la línea y siempre voy al baño antes. No digo más porque estoy un poco loco de todas las que tengo”.