Real Madrid se prepara para el título: cuentas para ser campeón 

Real Madrid ganó por 1-2 sobre Granada este lunes y sigue siendo el máximo líder de la Liga de España, con una inmejorable oportunidad de ser el campeón anticipadamente. Barcelona, segundo, sigue estando a cuatro puntos de su histórico rival.



El club blanco jugará este jueves contra Villarreal y depende de sí mismo para levantar en casa, esta vez en el Estadio Alfredo Di Stéfano, un nuevo título de la máxima competición española.

Todos los escenarios posibles:

Si Real Madrid gana contra Villarreal este jueves, automáticamente será campeón de la Liga de España. Depende de sí mismo para levantar el trofeo en su casa.



Si el Real Madrid empata o pierde contra Villarreal, deberá esperar que Barcelona no pueda ganarle (perder o igualar) contra Osasuna (mismo día y misma hora) para ser campeón.



En caso de que Barcelona gane su partido, al Madrid solamente le servirá ganar para coronarse campeón este jueves. En caso contrario, todo irá a la última fecha: Leganés vs. Madrid y Barcelona vs. Alavés.