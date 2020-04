Lo que hace la cuarentena: así fue el reencuentro de los galácticos

Este martes se volvieron a reunir algunos jugadores de aquel Real Madrid que fue denominado como los galácticos. Con Ronaldo como anfitrión, Roberto Carlos, Figo, Beckham y Casillas fueron participando del instragram live del actual dueño del Real Valladolid.

El primero en aparecer fue Roberto Carlos, quien fue el jugador de fútbol con quien Ronaldo más compartió sobre un terreno de juego. En su diálogo en portugués, Ronaldo recordó que el lateral fue quien más lo ayudó cuando llegó al Real Madrid, pues Roberto Carlos ya era uno de los experimentados.

“Yo aprendí mucho de ti", le dijo, aunque luego señaló que de esa época juntos en el Real Madrid señaló que “Lo recuerdo con mucho cariño. Fue fantástico que todos coincidiésemos".

El siguiente en pasar fue Figo, con quien también charló en portugués. “Todos los años que pasamos juntos fueron especiales. El ambiente era bueno y eso que teníamos mucho talento en la plantilla. Cada uno sabía su rol y su posición dentro del club. Allí pasamos unos grandes momentos. La época de los Galácticos no se va a repetir. El fútbol es impredecible y da mucha incertidumbre por eso es tan bonito. Todos sabíamos cuál era nuestra función. En algunos sitios nos querían matar como en Pamplona. Tuvimos la oportunidad de juntar talento y también gente muy humana", dijo Figo, quien era uno de los conductores de ese equipo.

Con Beckham el idioma sí cambió y Ronaldo tuvo que demostrar su inglés, aunque reconoció que no era muy bueno. “Mi inglés no es muy bueno. Cuando bebo vino, mi inglés es bueno, pero ahora en cuarentena no bebo vino", dijo. Entre sus elogios, Ronaldo exaltó la pegada del británico.

“Para mí también, pero tú eras de los mejores. Ponías la pelota donde querías. Muchas gracias por todos esos balones que me diste", dijo el fenómeno. Ronaldo también recordó las fiestas en su casa y hablaron de su cargo actual, pues ambos son la cabeza máxima de un equipo, pues Beckham lo es del Inter Miami y Ronaldo del Real Valladolid.

El último en aparecer fue Iker Casillas, el segundo jugador que más partidos disputó con Ronaldo. Ellos recordaron el día del debut del futbolista brasileño en el Real Madrid, pues en ese partido el delantero anotó dos goles entrando como cambio y Casillas atajó un penalti.

En la conversación también participaron el italiano Cristian Vieri y el presidente de la Fifa, Giani Infantino.