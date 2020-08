Zidane y la duda de Kiev: ¿Qué hará el Madrid? ¿Calienta Nagelsmann?

El recuerdo está fresco. Real Madrid celebraba el título de Champions League en Kiev, tras una exhibición de Cristiano Ronaldo, pero anticipaba una amargura... o dos: se irían el portugués y el técnico Zinedine Zidane.

Fue en 2018 cuando sorpresivamente, el equipo que más amenazaba en Europa perdía de un plumazo a su goleador y al capitán del barco. El primero no llegó a reemplazarse nunca y apenas en esta temporada Benzema tomó el testigo. Por el segundo se quemaron en el camino Julen Lopetegui y Santiago Solari hasta que, de nuevo, tuvo que volver el francés.



Pero se consumó la eliminación de la Champions League a manos del Manchester City y Zidane pareció evasivo, incómodo ante la pregunta de la renovación. No aseguró nada y eso, necesariamente, disparó los temores y los rumores.



En aquel 2018 se fue el DT convencido de que la plantilla que tenía cómo seguir ganando títulos. Ahora que ha regresado ha encontrado un grupo más o menos parecido, ha incorporado a jugadores como Hazard, que han sido una decepción, y se ha tenido que acomodar a los brasileños Vinicus y Rodrygo ante la pérdida por lesión de Asensio, quien para su felicidad ya está recuperado. Y ha encontrado también los mismos líos del pasado, con jugadores como James y Bale que siguen en la plantilla aunque para él sean invisibles.



Florentino Pérez trabaja horas extras para conseguir lo que el DT quiere, intenta sacar a esos que ya no quiere ver y lograr negocios favorables para darle a Zidane el fondo de armario que quiere. Pero sabe, después de Manchester, que bien puede recibir otra llamada como la de hace dos años para oficializar la renuncia.



¿Plan B?



Pues en eso estaba también en 2018 cuando se fue Zidane y el nombre que primero vino a su mente, según el propio protagonista, fue Julian Nagelsmann.



"Mantuvimos llamadas telefónicas, con pero al final el que decidí fui yo. Creía que todavía no era el paso correcto ir al Real Madrid... Yo era uno de los candidatos y la lista no era muy extensa. Para mí, fue muy importante. Tuve una buena charla con José Ángel Sánchez y decidimos que todavía no era el paso correcto”, contó el propio DT alemán, quien hoy está al frente de Leipzig, rival del Atlético de Madrid en Champions.

"Acordamos que podíamos volver a hablar en un futuro si el Real Madrid necesitaba un entrenador... y yo estaba disponible”, dijo... Y no es que esté disponible, pero en estos tiempos de crisis una oferta irrechazable es todo lo que se necesita para cambiar de aires. ¿Será un plan B? El alemán es joven y sabe que puede esperar. Además la oferta del Bayern Munich que tanto quiso al final no se cristalizó, con lo cual puede ser que su momento sea este... Ahora, como antes, todo depende de lo que quiera Zinedine Zidane.