Charla con Zidane que hizo estallar a Bale: razón por la que no viajó

Real Madrid quedó eliminado a manos del Manchester City y no podrá avanzar a los cuartos de final de la Champions League, viendo al club de Pep Guardiola en la siguiente fase.



Antes del juego hubo una nueva polémica con Gareth Bale, quien decidió no jugar y no viajar a Inglaterra al partido, según contó Zinedine Zidane en rueda de prensa.

🚨¡La CHARLA de ZIDANE y BALE, al descubierto!🚨



🗣️BALE: "¿Voy a jugar?"



🗣️ZIDANE: "Pase lo que pase, NO VAS A JUGAR"



🚨 ¡INFORMACIÓN de @oscarsanz99, PERIODISTA de El País en #ChiringuitoBale! 🚨 pic.twitter.com/x8pImCTDMX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 8, 2020

Ahora, en 'El Chiringuito' de España revelaron la charla que habrían tenido los dos integrantes del equipo blanco. El periodista, por su parte, da a entender que Bale ha sido afectado por Zinedine Zidane.



“Bale no tiene posibilidad de defenderse, me parece que la prensa española no asume eso. Se defiende con su representante, que dice tonterías, pero no tiene capacidad de defenderse. Bale le pregunta a Zidane: '¿voy a jugar?' y le dice que no. Bale le insiste que si habrá posibilidad, que si en algún momento iba a jugar y Zidane le dice que no. Entonces decide no viajar a Mánchester. Cada uno decide con lo que piensa, es el trabajo (...) Me parece un disparate que no tenga en el banquillo a Bale", dijo Óscar Sanz, periodista de El País.



Recordemos que el galés es polémico por sus actos desde hace varios meses en el Madrid. Su poca importancia por los partidos o su amor por el golf, lo han llevado a estar en el ojo del huracán.