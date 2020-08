Inexplicable: Fustigan a Zidane por dureza con James y no con Hazard

El fútbol, como la vida: un día eres el héroe de la película, el sabio, el infablible; al siguiente se notan todas tus costuras, cometes errores de principiante, te traiciona la autoconfianza.

Es el escenario donde hoy se encuentra Zinedine Zidane, entrenador de Real Madrid, quien sedujo con su manejo práctico para ganar la Liga de España pero dejó muchas dudas en la eliminación en Champions League contra Manchester City.



El equipo merengue acudía al Etihad Stadium con la necesidad de remontar el 1-2 sufrido en el Bernabéu, pero, excepto por el gol solitario de Benzema, no dio, en 180 minutos, la sensación de tener cómo lastimar al equipo de Guardiola. Perdió a Ramos y con él su seguridad defensiva,

clave para el título 34 de LaLiga, y Varane fue el reflejo de la confusión y la impotencia para vencer en su torneo favorito.



Tal vez la crítica más agria tuvo que ver con la titularidad de Hazard, quien según el analista Tomás Roncero, en el programa 'El Chiringuito de jugones', no estaba para un partido de tan alta exigencia: "Hasta el minuto 83 jugamos con diez y perdimos todos. Hazard no estaba ayer para jugar y se ha tirado 83 minutos, ya no es solo Vinicius, es que Hazard no podía jugar de titular y estar todo ese tiempo".



Y su crítica tocó incluso a James y Bale, quienes ni siquiera fueron convocados: "No lo entiendo a 'Zizou', porque 'Zizou' con Bale y James ha demostrado que tiene la 'mano firme' cuando le interesa. ¡Pero Hazard! A Hazard todos le queremos y esperamos al del Chelsea, pero es que no es ni su sombra".

Efectivamente, cuando el belga dejó la cancha en el duelo contra el City, Zidane fue hasta él, lo abrazó, le dijo algo al oído, se notó que su confianza no sufrió ni el más mínimo daño a pesar de la poca trascendencia que tuvo en el partido. Nunca sucedió con el colombiano, por ejemplo.



Y de hecho, ese malestar que expresó Roncero es, según su compañero de programa Edu Aguirre, una sensación que se tiene incluso dentro del vestuario: "El vestuario está triste, los jugadores hacen autocrítica, consideran que ellos no estuvieron a al altura de la eliminatoria, parte del vestuario cree que Zidane pudo reaccionar entes ante el City pero no lo culpan; hoy gran parte del vestuario lo apoya y quieren continuar con él, te hablan de todo lo que ha conseguido... Señalan a un jugador como la decepción de la temporada: tenían expectativas y les ha decepcionado, hablan de Eden Hazard... Dice que sí, que ha estado lesionado, pero en los momentos decisivos no aparece".

La incomodidad por la eliminación de la Champions ha dejado muchas dudas sobre la firmeza del equipo sin Hazard pero, más que nada, sobre ese pragmatismo de Zidane, que todos le alabaron en LaLiga, cuando echó mano de todo su fondo de armario, que es enorme, sin importar sus aprecios personales.



Ahora, en la Champions, ha sido todo lo contrario, pues Hazard, tan aquejado por las lesiones, desplazó a otros, como Vinicius, como James y el propio Bale, quienes pudieron dar una mano en algún momento de la eliminatoria, en la que el City simplemente pasó por arriba al Real Madrid.