Cuentas de Real Madrid campeón en 'vacas flacas': James y otras ventas

Que no, ni siquiera un título hará que Florentino Pérez exponga a Real Madrid a grandes contrataciones en días en los que solo se habla de ahorro, de prudencia, de poco dinero en el mercado.

Los libros contables hoy tiene como prioridad las salidas, que ya comenzaron con Achraf al Inter (45 millones de euros) y que seguirán con un viejo conocido: James Rodríguez.



Es un hecho que el colombiano debe irse y no solo porque sea invisible para el técnico Zinedine Zidane: debe dejar, según las cuentas, al menos 25 millones de euros limpios, más un detalle fundamental, que es su carga salarial. El equipo 'merengue' le paga al colombiano un salario de 8 millones de euros por temporada, algo así como 80 millones de devaluados pesos colombianos cada minuto que pasa sin hacerse notar. Rebajar ese sueldo es prioritario para el campeón español, así como los 20 millones libres que percibe Gareth Bale, el futbolista mejor pagado de la plantilla.



El caso del galés es especial pues, a semejante ingreso tan rutilante por no jugar, se suma su decisión inquebrantable de no resignar ni un centavo, aunque tenga que quedarse para el 'ninguneo' de Zidane cada fin de semana. Estaría encantado, de hecho (¿quién no con ese sueldo?). El asunto es que Florentino cuenta con 40 millones de euros ahí en una posible transferencia... 40 y no 100, que llegó a pedir... cosas de la pandemia, del golf y de Zidane. Todo hay que decirlo.



Pero no son los únicos de la lista. Es un hecho que Lucas Vázquez (contrato hasta 2021) y Mariano también están abiertos a escuchar ofertas. El primero sabe que si no hay nada mejor, se queda en el Madrid y el DT lo tendrá en cuenta. El otro sabe que es parte de la legión de fantasmas, pero tiene contrato hasta 2023 y, como Bale, está feliz de facturar sin jugar. El primero debería dejar 20 millones en caja, el segundo, que costó 22 millones, ya solo llega a 13, que en todo caso no estarían del todo mal en la casa blanca.



Después está la lista de cedidos, que incluyen a Luca Zidane (1,8 millones, sin equipo), Jesús Vallejo (cedido a Granada, 6 millones), Sergio Reguilón (20 millones, cedido a Sevilla), Óscar Rodríguez (11 millones, cedido a Leganés) y Borja Mayoral (4 millones, cedido a Levante). Según informó el diario AS de España, no hay plan de regreso para ellos sino que se buscará una venta. conservando el 50 por ciento de sus derechos. Ahí, mal contados, ingresaría 40 millones de euros.



Es distinto a los casos de Kubo (cedido a Mallorca), Reinier y Brahim, a quienes se espera ceder para que tengan minutos pero sin opción de compra, con el fin de recuperarlos para el futuro.



Si se dan las cuentas de Florentino, el club ingresaría alrededor de 170 millones de euros, que no son lo que en condiciones normales se ingresaría por semejantes jugadores, pero sirven mucho para enfrentar la crisis.