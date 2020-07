Gareth Bale se planta en Real Madrid: no será nada fácil su salida

Gareth Bale se ríe de su situación en Real Madrid. No le importa jugar poco bajo la dirección técnica de Zinedine Zidane. Sabe que le quedan dos años de contrato con el club español y solo quiere cumplirlos, así no sea protagonista y otros equipos pregunten por él.



El extremo galés es el mejor pagado del Real Madrid, por lo que no se le pasa por la cabeza salir del equipo merengue, así no sea del agrado de Zidane. A sus 31 años, Bale solo espera trabajar y aprovechar las oportunidades que tenga de jugar, pero no cederá a la presión y al olvido de su entrenador.



Así lo dejó ver el agente de Bale, Jonathan Barnett, en diálogo con ‘BBC Sport’. “Gareth está bien, le quedan dos años de contrato. Le gusta vivir en Madrid y no va a ninguna parte. Sigue siendo tan bueno como cualquier otro en el equipo. Depende de Zinedine Zidane. Es una gran pérdida que no esté en el equipo en este momento, pero no se irá”, comentó el empresario del jugador.



Barnett fue respetuoso con Zidane, a pesar de tener relegado a su jugador. “Gareth no busca sobrevivir a Zinedine Zidane. El señor Zidane ha tenido mucho éxito. No hay odio. Zidane simplemente no quiere jugar con él. Gareth entrena todos los días y entrena bien, es uno de los mejores futbolistas del mundo, y los mejores no salen en préstamo”, culminó el agente del galés.