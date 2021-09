¿Cuándo enfrentará Falcao al Atlético, Real Madrid y Barcelona? Anote

Sin lugar a dudas, Radamel Falcao García es la sensación del fútbol español. Aunque su tormentosa salida de Galatasaray generó algo de dudas en la prensa, su arranque fue completamente fulminante: tres goles en 78 minutos. Brutal.



El ‘Tigre’ regresó a España pisando fuerte con un equipo humilde (Rayo Vallecano), pero que a día de hoy es quinto de LaLiga 2021-22, por encima de históricos como FC Barcelona, Valencia o Athletic Club (a quien ya se venció).

Justamente sobre los duelos a tener en cuenta de Falcao, en FUTBOLRED lo agendamos con los partidos que tendrá frente a los tres grandes del torneo local: Atlético de Madrid, Real Madrid y el ya mencionado cuadro blaugrana.



Rayo Vallecano vs Barcelona - 27 de octubre.

Real Madrid vs Rayo Vallecano - 7 de noviembre.

Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano - 2 de enero del 2022.

Barcelona vs Rayo Vallecano - 19 de enero del 2022.

Rayo Vallecano vs Real Madrid - 27 de febrero del 2022.

Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid - 20 de marzo del 2022.



Así mismo recordamos cómo le fue al atacante samario en sus últimos duelo frente a merengues y culés en la liga española, así como su partido de despedida con el ‘Atleti’.



Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid (17 de mayo del 2013)

Final de la Copa del Rey 2012/13

Aquel día, Falcao ganó su último título con el cuadro colchonero. Fue titular, jugó los 120 minutos (hubo alargue) y asistió a Diego Costa en el 1-0 parcial.



Atlético de Madrid 1-2 Barcelona (12 de mayo del 2013)

Jornada 35 de LaLiga 2012/13

Aquella tarde en el Calderón, Radamel abrió la cuenta al minuto 50 con un puntazo ante la salida de Pinto y al 68' fue sustituido por Diego Costa.



Atlético de Madrid 0-0 Mallorca (26 de mayo del 2013)

Jornada 37 de LaLiga 2012/13

Este sería el último partido del colombiano con la camiseta del ‘Atleti’. Fue titular y disputó la totalidad del encuentro.