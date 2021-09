¿Qué camiseta del Madrid pidieron? Confesiones de Arboleda y Castañeda

Danilo Arboleda y Frank Castañeda entraron en la historia del Sheriff de Tiráspol, al ser parte del grupo que derrotó al Real Madrid en la primera participación de este modesto club de Transnistria en la fase de grupos de la Champions League.

Ambos colombianos fueron titulares y se destacaron en el Santiago Bernabeú, en un partido atípico que terminó en victoria para los de Yuriy Vernydub, gracias a los goles Djasur Yakhshibaev y Sebastien Thill. 1-2 fue el resultado final.



Con los tres puntos conseguidos y un festejo corto en el vestuario, Sheriff regresó a casa como los líderes de su grupo, para seguir con el calendario en la Liga de Moldavia y preparar el próximo duelo de Champions frente al Inter de Milan.



Justamente, cuando el equipo se encontraba en el aeropuerto de Madrid, un periodista del programa El Chiringuito entrevistó a los cafeteros del plantel y les preguntó sobre las sensaciones que les dejó el histórico triunfo en España. Arboleda y Castañeda atendieron los micrófonos y hasta confesaron la camiseta del Madrid que se llevaron tras disputar el partido. Ambos pidieron y recibieron la camiseta de Eden Hazard.



Frank Castañeda

“Muy contentos por la victoria. Tenemos los pies en la tierra, disfrutamos al máximo la victoria. Estamos viviendo un sueño, ha sido fascinante ganar en el Santiago Bernabéu, era el sueño por el que trabajamos, era difícil, pero se logró y ahora a disfrutar de todo esto", dijo.



Y añadió: "Tuve la oportunidad de hablar con Eden Hazard y tuve la fortuna de cambiar la camiseta con él. El mejor jugador de Real Madrid para mí es Karim Benzema, es un jugador que sigo por sus movimientos", finalizó



🚨 ¡EN DIRECTO con CASTAÑEDA, jugador del @FotclubSheriff desde el aeropuerto con @marcosbenito9! 🚨



💫 "GANAR en el BERNABÉU era el SUEÑO por el que TRABAJAMOS" #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/37N7YsGQlA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 28, 2021

Danilo Arboleda

“Mi mamá está contenta. Mi mujer está llorando, feliz, están contentos por mis triunfos y los triunfos del equipo. Están llorando de felicidad por todo lo que pasamos… toca seguir dándole duro como siempre. Es un sueño de todos, de compañeros y familia, esto es por ellos, acá no termina y hay que seguir porque vienen cosas mejores", precisó.



"Le pedí el favor a Hazard que me hiciera el cambio de camiseta y al final del partido me hizo el favor. Es un gran jugador y estoy contento por tenerla", concluyó