¿Valverde y Camavinga de laterales? Insólitas razones de Ancelotti

Carlo Ancelotti no aguantó las críticas por sus decisiones dentro del terreno e hizo todos sus descargos en rueda de prensa.



El técnico del Real Madrid aseguró tras la derrota en el Santiago Bernabéu ante el Sheriff Tiraspol (1-2), que están "más tristes que preocupados", apuntó a "pequeños detalles" decisivos en el resultado y opinó que sus jugadores "no lo merecían".



"Hemos tenido oportunidades para ganar los tres puntos, estamos más tristes que preocupados. El equipo ha cumplido, ha jugado con mucha intensidad y compromiso pero pequeños detalles nos han costado el partido. Hay momentos que la mala suerte ha marcado pero hemos tenido muchas oportunidades. Pudimos estar más finos en los últimos metros pero es difícil de explicar esta derrota", dijo en rueda de prensa.

Ancelotti sorprendió en la recta final del partido, tras empatar de penalti y buscar el triunfo, al ubicar a dos centrocampistas como Eduardo Camavinga y Fede Valverde de laterales. Una decisión que defendió.



"Camavinga está acostumbrado a jugar ahí porque ha jugado muchas veces en el pasado. Teníamos el total control del partido, Valverde ha empujado mucho como lateral, teníamos dos delanteros y cambié a los dos del medio para tener más frescura. No hemos perdido por poner a Camavinga de lateral izquierdo y Valverde derecho. Hemos perdido por mala suerte", opinó.



"Este tipo de partidos, cuando tienes el control, son los pequeños detalles los que lo determinan. Nos han costado el partido y puede ser una buena lección para el futuro. Un saque de banda, un córner, una falta inútil te cuestan caros y el equipo no lo merecía", añadió.



Para Ancelotti el principal mérito de su rival estuvo en la labor defensiva:"El Sheriff ha defendido bien, como podía, muy cerrado atrás. Nos ha dejado jugar por fuera, hemos roto muchas veces la línea y hemos hecho muchos centros pero no estuvimos concentrados".



La mejoría mostrada por Eden Hazard no estuvo acompañada por el gol, que es lo que le falta para dar el salto que el madridismo y su entrenador esperan de él. "Le falta el gol porque el partido lo ha jugado bien, ha combinado bien con Benzema y ha tenido oportunidades. Le falta marcar porque el portero lo ha hecho bien".