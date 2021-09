¿Se agrandó? ‘No hemos hecho nada extraordinario’: DT del Sheriff

Noche mágica en Madrid por cuenta de Frank Castañeda, Danilo Arboleda y compañía...



Yuriy Vernydub, entrenador del Sheriff Tiraspol, aseguró que no hicieron “nada extraordinario” al ganar al Real Madrid (1-2) en el Santiago Bernabéu, aunque a la vez se mostró orgulloso de poder callar con este resultado a los críticos que decían que su equipo “no merecía” jugar en la Liga de Campeones.

“No pensamos en la siguiente ronda porque no hemos hecho nada extraordinario, iremos paso a paso y seguiremos adelante. Nos quedan cuatro partidos muy importantes. Nos gustaría seguir hacia adelante, pero cuando nos toque jugar el último partido ya veremos”, dijo en rueda de prensa al ser preguntado por EFE.



Un Vernydub que quiso reivindicar el merecimiento de su equipo para estar en esta Liga de Campeones, en la que suma seis puntos de seis posibles y es líder del Grupo D.



“Estoy feliz por hacer un partido así contra el Real Madrid. Estoy muy agradecido a mis chicos por todo lo que han hecho hoy; han salido como un equipo. Todo el mundo nos criticaba y decía que no nos merecíamos estar aquí y sí nos lo hemos merecido”, comenzó.



“Sabíamos que íbamos a defender, y lo hemos hecho, además de buscar el contrataque. Cuando empató el Real Madrid, marcamos nosotros y no lo validaron, pero al final lo hicimos. Estoy muy orgulloso del equipo de Sheriff y de los chicos, que seguimos nuestro camino”, añadió.



“Me refería a que había algunos, sobre todo un futbolista importante que nos dijo que no nos merecíamos estar aquí. Menos mal que hemos hecho todo lo contrario”, concluyó.



Por otro lado, el colombiano Frank Castañeda también habló en rueda de prensa y calificó la victoria contra el Real Madrid como otro sueño cumplido: “Muy contento por mis compañeros y por el técnico porque venimos cumpliendo sueños para el club. Dedicárselo a mi familia, al club y a todas las personas de Moldavia”, dijo.