Vélez explotó: ‘empelotada’ al Real Madrid y ‘animaladas’ de Ancelotti

Este martes, el modesto Sheriff Tiraspol de los colombianos Frank Castañeda y Danilo Arboleda hizo historia tras vencer al Real Madrid en el mismísimo Santiago Bernabéu por 1-2.



Al respecto, Carlos Antonio Vélez, que presenció el duelo en vivo y en directo desde Madrid, criticó fuertemente al cuadro comandado por Carlo Ancelotti y elogió las buenas maneras del humilde rival.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista ‘chicaneó’ la posibilidad que tuvo de ver aquel histórico partido. Dejó un pequeño análisis y complementó con un par de fotografías en el estadio español.



En cuanto a lo netamente futbolístico, dejó una certera opinión en Twitter...



“Acabo de ver la histórica victoria del Sheriff en el Bernabéu y todo gracias a la brillante actuación de su arquero más las animaladas de Ancelotti”, indicó.



Y no es para menos, el golero Giorgos Athanasiadis tuvo una calificación de 8.4, la más alta de todos los jugadores, gracias a sus ¡10 atajadas!



“En el fútbol de hoy no se admite desconocer al rival.. no sabía que salían muy bien por izquierda con Cristiano y le dejó el camino libre. Luego armó un sancocho tenaz sin laterales, con 2 nueves y unos extremos sin conexión.. jugó a lo mismo 96 minutos y perdió”, complementó respecto al dueño de casa.



Vale recordar que el único gol del Madrid llegó por una pena máxima, dudosa para muchos. De resto, Acelotti nunca pudo encontrarle la vuelta. Mandó al terreno a hombres experimentados como Kroos y Modric, atacantes como Jovic y Rodrygo, y ni así pudo lograr aunque sea el empate.



.En cuanto a los colombianos, Vélez se deshizo en elogios: “Castañeda con buena técnica aunque frágil y Arboleda seguro y serio fue a muerte con Benzema.. bien por ambos! 3 tiros 3 goles( 1 anulado) empelotada total”.



El primero, capitán y volante, cumplió con un partido aceptable, mientras que el segundo, zaguero central, se llevó todos los focos por su extraordinaria labor defensiva.

Acabo de ver la histórica victoria del Sheriff en el Bernabéu y todo gracias a la brillante actuación de su arquero más las animaladas de Ancelotti. En el fútbol de hoy no se admite desconocer al rival.. no sabía q salían muy bien por iz con Cristiano y le dejó el camino libre — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) September 28, 2021