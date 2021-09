Maradona sumergió en la drogadicción a su novia cubana, menor de edad

El mundo del fútbol, y los seguidores de Diego Armando Maradona, se estremecieron al conocer la historia de Mavys Álvarez, la novia que tuvo el exfutbolista en Cuba, cuando ella era una menor de edad de apenas 16 años.



En una reveladora entrevista de América Tevé, el canal 41 de Miami, Estados Unidos, Álvarez contó, en una primera entrega, la manera en la que fue buscada para acompañar a Diego en Cuba; la manera como entró al hotel (los cubanos no podían ingresar y la hicieron pasar como turista italiana); y cómo se desarrolló una relación que fue resistida por sus padres, pues ella tenía una corta edad.



Además, contó detalles de las fiestas sexuales que tenía Diego y cómo le propuso que participara de sus orgias con otras jóvenes cubanas.



En la segunda entrega de la reveladora nota, Mavys habló de cómo Maradona la sumergió en un mundo de drogas y alcohol, sin importarle que era una menor de edad.



“Es difícil hablar de esto. Diego me llevó a la droga cuando tenía 16 años. En varias ocasiones él trató, me insistía (...) fue después que llevábamos unos seis meses de relación. Él se sentía solo y probé la cocaína por complacerlo. Ese fue el error más grande de mi vida”, dijo Álvarez.



La mujer, que actualmente tiene 41 años, recordó que consumía constantemente cocaína y que la droga venía desde Colombia. Cuando se le acababa la cocaína, un sirviente cubano “se encargaba de zapatear La Habana” en busca de droga local.



“Salir de la droga fue bastante difícil. La droga me dio muchas alucinaciones. Estuve algunas horas en el hospital CIMEQ (Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas) porque me deshidraté”, relató.



Maradona no solo transformó a su novia, menor de edad, en materia de adicciones; también quiso cambiar su físico y le propuso que se agrandara los senos. “Tenía miedo de que la operación saliera mal, tener algún tipo de infección. Entonces él decidió operarme en Argentina”, dijo.



Sin la autorización de su madre, Mavys Álvarez viajó a Argentina donde fue intervenida quirúrgicamente. “Fue difícil la operación porque se me abrieron los puntos; me tuve que quedar casi tres meses debido a las locuras de Diego”, comentó.