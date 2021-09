La encrucijada de Rueda: James, lejos del 500 y ¿lejos de Selección?

Reinaldo Rueda tiene una encrucijada: ¿James o no James? La discusión es muy compleja pues se trata de ser consecuente con su discurso o ceder ante las presiones, que vienen no solo del entorno del zurdo sino incluso desde el interior de la Selección Colombia.

Los planes eran claros: James tenía que decidir su futuro, descifrar el problema de la falta de minutos en Everton y sumar minutos, prácticamente en cualquier parte. Y fue Al Rayyan, en la lejana y poco competitiva liga de Catar, la que le abrió la puerta. Pero bueno, lo importante era ponerle el visto bueno a la exigencia del jefe.



El asunto es que pasó el lunes, el día señalado para el debut y para callar a los críticos, y otra vez faltó a la cita. ¿Por qué no jugó contra Al Khor (empate 2-2)? Por falta de preparación, aunque lleva varios días entrenando con el grupo. El técnico Laurent Blanco decidió no citarlo. ¿Entonces, está bien o no?



"Todo pasará por lo que significa su actualidad, a medida que pueda jugar, que tenga mejor actualidad, bienvenido eso para nosotros", dijo Rueda, cuando se le preguntó por el regreso del 10. El estratega ya explicó suficientemente que la medida del 500 por ciento, que él mismo impuso, solo busca motivar al grupo y en realidad es cambiante, de acuerdo con la evolución de cada jugador.



Este miércoles se cumplen 4 meses y 1 días desde el último partido por una competencia: fue el 16 de mayo, en el 0-1 contra Sheffield por la Premier League. Los minutos en la Florida Cup, contra Millonarios y Pumas de México, fueron en el marco de la pretemporada de Everton y no cuentan.



¿Cómo convocarlo con semejante récord de inactividad y desconocer a otros que tienen mucha más continuidad y mejor actualidad para merecer el llamado? Casos como el de Jhon Córdoba, quien lleva cinco goles en Rusia, contrastan con la situación del zurdo, quien ya no tendrá opción de mostrarse antes del llamado del entrenador nacional, quien daría su lista para enfrentar a Uruguay (7 de octubre), Brasil (10) y Ecuador (14), por la triple fecha de Eliminatorias a Catar.



El sábado, contra Al Ahli, podría estrenarse finalmente, pero para ese momento ya habrá salido la convocatoria, sin que él tenga opción de mostrar continuidad.



¿Cederá Rueda a las presiones del propio James y de los capitanes de la selección nacional que interceden por él para su regreso? ¿Se mantendrá firme en su discurso? La encrucijada la armó él con su discurso. Ahora tendrá que resolverla... a costa de todo y de todos, por el bien de su equipo.