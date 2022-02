¡Messi está 'sobrado' de amigos! Revelan posible traición de Piqué

La salida de Lionel Messi del FC Barcelona es una novela de nunca acabar: cada día un nuevo giro, una acusación, una duda sobre la famosa refundación que no fue ni mucho menos eso, pues se quedaron varios veteranos de los que se esperaba el adiós, y en cambio se fue el capitán, el que todos pensaban que se quedaría hasta el retiro.

Messi se fue al PSG, donde no ha dado el rendimiento esperado y ha tardado en adaptarse, y cuando ha estado en Barcelona, donde mantiene su casa y a donde volverá algún día, según ha dicho, se ha seguido reuniendo con sus amigos, los que lo conocieron desde niño y lo siguen extrañando... todos menos uno: Gerard Piqué.



La razón del aparente distanciamiento la ha revelado en las últimas horas del diario El País, medio que aseguró que la salida del 10 fue una recomendación de zaguero, uno de sus más entrañables amigos.



Dice la fuente que cuando Joan Laporta buscaba la forma de reorganizar el club, tras la aguda crisis que heredó de Bartomeu, un consejo que vino del propio vestuario lo hizo plantearse un escenario que hasta ese momento parecía improbable: "Sin Leo se arregla el fair play financiero", habría comentado Piqué.



Otras fuentes como el diario Sport, específicamente el director Luis Mascaró, coinciden en que el veterano defensor fue clave en la salida del capitán. "Messi está dolido con algunos de sus compañeros porque cree que no le apoyaron lo suficiente. Sabe que Piqué le dijo a Laporta que, si se tenía que ir Messi no pasaba nada", relató en su momento.



"No se pudo retener al mejor jugador de la historia por la situación del club. Todo el mundo decía que estaba hecho. Al final fue un resultado que nadie esperaba. Fue duro, yo lo conozco desde los 13 años. Es un poco como el Barcelona, (Messi) nos dio mucho y nos ha hecho mejores a todos", dijo en su momento Piqué sobre el adiós de su amigo.



Así que después de eso fue a su casa, acompañado de Shakira, para la cena de despedida, apareció en las fotos, estuvo siempre ahí. Pero después de haber recomendado al mismo presidente del FC Barcelona su salida. Está sobrado de amigos Messi, ¿no?