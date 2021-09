Padre de Ansu Fati lloró y compró la 10 de su hijo: heredero de Messi

Una vez culminado el mercado de fichajes, el fútbol español se revolucionó con la última noticia del FC Barcelona: la mítica 10 de Lionel Messi, hoy jugador del PSG, tenía nuevo dueño.



El dorsal no podía quedar vacío y por ello desde la directiva optaron por ceñirse a la política del talento local, el de La Masía, y escogieron quien para ellos era “digno” de cargar dicha responsabilidad: Ansu Fati.

El extremo de apenas 18 años irrumpió en el primer equipo con mucha sorpresa y rápidamente se fue ganando un espacio en el XI titular. Desafortunadamente, cuando mejor lucía, en noviembre del 2020 una lesión de rodilla lo mantiene hasta el día de hoy fuera de los terrenos.



Ya en su etapa final de recuperación, la ilusión con el joven delantero es total y se espera pueda brillar bajo la dirección técnica de Ronald Koeman.



Mientras todo esto ocurre, desde el club le dieron un espaldarazo otorgándole el número que llevó por lo más alto Messi. Un suceso que marcará sin dudas su carrera y llena de orgullo a su familia.



Justamente sobre esto último, el padre de Ansu, Bori Fati, compartió junto al medio ‘Deportes Cuatro’ este jueves cuando decidió acudir a la tienda oficial del club para comprar la histórica casaca de su hijo y develar ciertos detalles respecto a la noticia que paralizó al mundo.



En primera medida, arribó a la tienda, cruzó unas cuantas palabras con aficionados y de inmediato buscó la prenda. “Es impresionante... nadie podía imaginar esto. Es una locura”, dijo mientras la agarraba la nueva equipación culé para llevársela a casa.



Ya hecha la diligencia, aseguró que había comprado ocho camisetas “para la familia” y agregó que la noche anterior “no podía dormir” porque sabía que necesitaba estar “a primera hora en la tienda”.



Sobre cómo se enteró de la noticia, expresó: “Estaba en el tren, me enteré en el tren. Me llamó mi mujer y me dijo mi hija”. Agregó que han sido “muchísimos” meses de sufrimiento por la lesión de Ansu, pero con este regalo de la vida “hemos llorado muchísimo”.