¡No lo quieren ni ver! Hinchas de Boca piden el máximo castigo a Villa

Sebastián Villa vive horas realmente críticas en territorio argentino. Terminado el mercado de fichajes europeo, las posibilidades de salir de Boca Juniors se reducen en un 90%.



El negocio con Brujas de Bélgica no prosperó y la reacción del extremo antioqueño fue dejar botado todo en territorio argentino. Mientras ocurría esto, el cuadro xeneize quedó eliminado de Copa Libertadores, Miguel Ángel Russo fue despedido y el balance en la Liga era pésimo.

Justamente lo anterior molestó por completo no solo a la dirigencia del club, teniendo en cuenta que Villa tiene contrato activo, sino también a los hinchas. Pasó de ser uno de los jugadores más queridos a ser el más criticado.



Al respecto, en la página web de ‘TyC Sports’ hicieron una encuesta para saber la opinión de los hinchas sobre cómo debería proceder Boca con la situación contractual de Villa. Los resultados fueron certeros: quieren el máximo castigo.



Llegaron más de 15.500 votos. De ellos, el 48% exige que el ex-Tolima sea vendido y el 41% simplemente desea que se le rescinda su contrato. Tan solo el 11% quiere verlo jugar de nuevo.



En este orden de ideas, el 89% de los bosteros quieren que de una u otra forma Villa se vaya. El desplante del mejor jugador de la plantilla en un momento cumbre de la temporada no tuvo perdón.



Dejando de lado el hecho de sacarlo del equipo (perderían una millonada), su venta no es del todo sencilla. Primero, Villa tiene contrato hasta 2024; segundo, su cláusula esta sobre los 40 millones de dólares; tercero, Boca tiene el 70% de su pase y Tolima el 30, es decir que si llegase una oferta de apenas 10 ‘palos’, el Xeneize tendría que darle al club colombiano tres millones y quedarse con los siete restantes.



Por ahora el jugador de 25 años cumple con el aislamiento obligatorio de seis días que exige el gobierno argentino y después de ello tendrá que sentarse a negociar con los directivos y de paso tener una seria charla con Sebastián Battaglia, nuevo DT.