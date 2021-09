'Hay más gente que me quiere, que la que me odia': 'Bolillo' Gómez

Los malos resultados y el poco juego que muestra Independiente Medellín, tienen contra las cuerdas a Hernán Darío Gómez, quien goza de un respaldo total por parte de los directivos rojos, pero sabe que donde no consiga la clasificación entre los ocho, se tendrá que ir, cortando un proceso que lleva poco más de ocho meses. En conferencia de prensa, el técnico poderoso fue de frente contra sus críticas y confía en el plantel para que esta situación pueda cambiar.

“Haciendo un análisis, hemos trabajado bien durante la semana. Los muchachos han sido propositivos, hemos perdido puntos en momentos clave del partido. Hemos dejado de anotar, contra Huila empatamos y aparece un penal dudoso que unos árbitros pitan y otros no, contra Cali hay un gol en fuera de lugar, botamos un penal, contra Águilas nos empataron y uno queda muy ‘berraco’ porque deberíamos tener más puntos por el nivel que hemos mostrado. Lo que pasa es que como no se gana, la gente atropella al equipo y va creando inseguridades, aquí hay un apoyo total de los directivos, no tengo plazo para irme, voy a continuar con el equipo hasta que no tenga opciones de clasificar entre los ocho”, indicó ‘Bolillo’



Además, señaló que “hay gente que está trabajando para hacer cajones, hay mucho empresario, muchos ex jugadores que quieren coger el equipo, hay redes sociales que no dan la cara, quieren desestabilizar y son manejados, hay gente que les gusto otros que no les gusto. Hay cualquier cantidad de cosas que me quieren desestabilizar. Pero ya tuve todo el país en contra, por muchos motivos, no me voy a ‘cabrear’ ahora, voy a seguir trabajando duro con Medellín y tratar de revertir esta situación tan incómoda”.



Sobre esas dificultades, el técnico antioqueño profundizó que “he tenido muchos problemas, hasta personales cuando casi me matan. Uno oye 50 personas hablando mal de mi y otros 100 que hablan bien de mí, diciendo que no me vaya. Luego son las 80 hojas de vida que llegan al equipo, son ex jugadores del DIM que quieren manejar el equipo. Hay un montón de cosas, es normal que no le guste a la gente, pero es normal que a algunos hinchas del Medellín quiere que no siga, otros que siga. Es normal que la gente que da la cara quiere que yo siga, lo malo se ve más. Pero con todo esto, he visto que hay más gente que me quiere, que la que me odia”.



En cuanto a la realidad del fútbol colombiano, Gómez precisó que “yo soy una persona que aporto, pero no sabía que el fútbol estaba tan polémico, tan ‘perrateado’, tan tirado por ahí. No respetan directivos, no respetan técnicos, no respetan jugadores. Hay muchas hojas de vida de técnicos, muchos empresarios, eso no pasaba en mi época. Pero tengo un respaldo total como en el Medellín. Recuerdo el Nacional de 1991, que no logramos los resultados, la hinchada nos seguía, el estadio estaba lleno y nosotros en el puesto 14. Había un apoyo total, la gente era distinta, la cosa es muy brava. Desde que he estado en el Medellín, en el estadio siento el apoyo de los hinchas, el problema son las redes sociales, pero yo estoy como Shakira, ‘ciego, sordo y mudo’”.



El técnico explicó que los directivos lo tienen proyectado para que esté al frente del equipo en el plano internacional el próximo año. “Llevamos apenas unos meses, quedamos campeones hace tres meses. Contratamos a 10 jugadores al comienzo, otros 10 en el segundo semestre y estamos en ese proceso de acomodarnos. A mi se me fue una vez que fue la hinchada al entrenamiento y les dije que si no clasificaba entre los ocho me iba. Pero don Raúl (Giraldo) me tiene programado para dirigir el equipo en un torneo internacional, está esperanzado en conseguir un torneo internacional. El ambiente es difícil, pero el grupo está muy bien, he visto que no hay buenas



intenciones de afuera. Hemos cometido errores, pero en general, el equipo ha jugado más partidos buenos que malos”.



Finalmente, comentó que “como no se gana, nos dan de punta para arriba. La parte negativa se escucha más que la positiva, hay unos hinchas que dicen conocer el ADN del Medellín. Yo he sido hincha del Medellín toda la vida y Medellín nunca ha tenido ADN, ha cambiado muchos técnicos, muchos jugadores, muchos estilos. La idea de los directivos es dando un proceso y un estilo, no sacar jugadores por presión, no de los hinchas, por gente que ni siquiera va al estadio”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8