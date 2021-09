¡Historia pura del FPC! 60 datos en el cumpleaños 60 del ‘Pibe’

Este jueves, Carlos el ‘Pibe’ Valderrama cumple 60 años. Un verdadero ídolo del fútbol colombiano que logró llevar su legado a todas los rincones del mundo. Su emblemático número 10, aquellos pases de fantasía y su particular melena son detalles que no olvida el público futbolero.



En FUTBOLRED homenajeamos al exfutbolista del Unión Magdalena, Millonarios, Deportivo Cali, Montpellier (FRA), Valladolid (ESP), Medellín, Junior, Tampa Bay, Miami Fusion y Colorado Rapids con los siguientes datos:

INICIOS



1. El técnico argentino Rubén Deibe, quien dirigió a ‘Jaricho’ Valderrama, padre de Carlos Alberto, en el Unión Magdalena, fue quien lo bautizó como 'El Pibe’.



2. Se hizo bachiller en el Liceo Celedón, en 1979. Allí decidió que se dedicaría al fútbol profesional.



3. Debutó con la camiseta del Unión Magdalena en 1981, con 19 años. El técnico que le dio la oportunidad fue Perfecto Rodríguez.



4. En diciembre de 1981, Valderrama tuvo un altercado con un policía, del que dice “fue uno de los momentos de mi vida que no me gusta recordar”. ‘El Pibe’ fue agredido y él tambén respondió, por lo que fue llevado al comando y encarcelado por varios días.



5. En su primer año como profesional, Carlos Valderrama anotó 5 goles con Unión Magadalena.



6. La primera vez que vistió la camiseta de Colombia fue en 1981, en el equipo Sub-20 que dirigía Eduardo Julián Retat.



7. En 1984, y por 10 millones de pesos, Millonarios lo adquirió por recomendación de Jorge Luis Pinto. Pero bajo el mando del santandereano, Valderrama no pudo rendir en Bogotá.



8. En 1985 fue traspasado al Deportivo Cali, equipo en donde explotó y conformó una gran dupla junto a Bernardo Redín.



9. En el Cali, Valderrama tenía la camiseta número 12, no la 10 con la que siempre se le identificó.

COPA AMÉRICA



10. Francisco Maturana lleva a Valderrama a la Copa América de 1987 y le entrega la camiseta número 10. En el primer juego, el 1 de julio, Colombia debuta con triunfo 2-0 sobre Bolivia, y Valderrama anota uno de los goles.



11. Valderrama jugó los cuatro partidos de Colombia, actuó 360 minutos y salió tercero con la Selección, venciendo 2-1 a la local Argentina, que venía de ser campeona del mundo.



12. Ese mismo año, ‘El Pibe’ fue galardonado como el Mejor Futbolista de América.



13. Valderrama jugó 27 partidos por ese certamen.



14. Valderrama marcó dos goles: en su primero y su último compromiso. El segundo fue en 1995, en la victoria 4-1 sobre Estados Unidos, en el partido por el tercer puesto de la Copa de Uruguay.



15. Así como en 1987, en 1993 Valderrama volvió a salir tercero con Colombia y volvió a recibir el premio al Mejor Jugador de América.



16. ‘El Pibe’ fue elegido por la Conmebol como integrante del ‘Equipo de los Sueños’ de esta competición. Allí están: José Luis Chilavert (Paraguay), José Nasazzi (Uruguay), Elías Figueroa (Chile), Obdulio Varela (Uruguay), Héctor Chumpitaz (Perú), Carlos Valderrama (Colombia), Marco Etcheverry (Bolivia), Alberto Spencer (Ecuador) y Alfredo Di Stéfano (Argentina), Diego Maradona (Argentina) y Pelé (Brasil).



FÚTBOL EUROPEO



17. En 1988, Valderrama se convirtió en el segundo colombiano en jugar en Europa (El primero fue Ernesto Díaz en Bélgica). Llegó al Montpellier, de Francia.



18. En mayo de 1990, consigue la Copa de Francia y llega hasta cuartos de final de la Recopa de Europa. Fue el primer colombiano en conseguir un título en el ‘Viejo continente’.



19. En 1991, Valderrama aceptó la invitación de Francisco Maturana para integrar el equipo de Valladolid, en España. Allí coincidió con René Higuita y Leonel Álvarez.



20. En Valladolid no le fue bien. Jugó 17 partidos y terminó descendiendo.



21. El 8 de septiembre de 1991, Valderrama vivió un momento extraño en una cancha de fútbol. En la derrota 1-0 contra el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, ‘El Pibe’ fue manoseado por ‘Michel’, defensa histórico del equipo ‘merengue’.



22. El 24 de noviembre de 1991, Carlos Valderrama marcó su único gol con el Valladolid. Fue en el empate 1-1 contra el Real Oviedo.



ELIMINATORIAS



23. Valderrama jugó tres procesos de eliminatorias mundialistas y en todas consiguió el cupo.



24. En total fueron 28 actuaciones en el camino a los Mundiales. 15 victorias, 8 empates y 5 derrotas.



25. Valderrama anotó tres goles en fases clasificatorias, todos en el camino a Francia 98’. Uruguay y Bolivia, en Barranquilla, así como Argentina, en el estadio de La Bombonera, fueron las víctimas.

MUNDIALES



26. Su primer partido en un Mundial lo jugó el 9 de junio de 1990, en el Estadio Renato Dall'Ara, de Bolonia, Italia. Colombia ganó 2-0 a Emiratos Árabes Unidos. En ese partido, Valderrama marcó el único gol en mundiales.



27. Valderrama jugó cuatro partidos y 390 minutos en Italia 90’.



28. En 1994 jugó los tres partidos de Colombia, quedando eliminada en la primera fase.



29. En 1998 también jugó los tres partidos de la primera fase. Colombia no superó la ronda de grupos.



30. En total fueron diez partidos en mundiales, con un gol en su cuenta.



31. En mundiales, ‘El Pibe’ jamás recibió una amonestación o una tarjeta roja.



32. El 26 de junio de 1998, en Lens (Francia), Valderrama jugó su último partido en Copas del Mundo. Fue en la derrota 2-0 contra Inglaterra.



33. El internacional inglés David Beckham se quedó con la última camiseta que vistió Valderrama en un Mundial.

FPC Y LA MLS



34. Jugó en Independiente Medellín en 1992, dirigido por Julio Comesaña.



35. Entre 1993 y 1995 jugó con Junior. Allí consiguió sus únicos dos títulos en el fútbol colombiano.



36. En 1994, Valderrama llegó hasta la semifinal de la Copa Libertadores con el Junior, donde cayó con Vélez Sarsfield, a la postre campeón, desde la serie de los penaltis.



37. En 1996 llegó al fútbol de los Estados Unidos, en la naciente MLS.



38. Con el Tampa Bay, de Florida, Valderrama ganó la Conferencia del Este y fue reconocido como el jugador más valioso de la MLS, en su primera temporada.



39. Hasta la fecha, Valderrama ostenta el récord de ser el futbolista con más asistencias en la MLS.



40. También jugó en el Miami Fusion y el Colorado Rapids.



41. Duró seis años en Estados Unidos, donde es considerado como una insignia de aquella liga. Jugó 175 compromisos.



42. Su último partido fue en septiembre de 2002. Así puso fin a 21 años de carrera.



43. Dejó un grato recuerdo en la MLS y por eso la competición instauró el 18 de julio de 1996 como el ‘Valderrama's day’. Los jugadores salieron al campo con pelucas en honor al Pibe.

RETIRO y HOMENAJES



44. En 2007, ‘El Pibe’ aceptó ser asistente técnico de Luis Grau en el Atlético Junior.



45. El 31 de octubre de ese año, Valderrama tuvo un problema con el árbitro Óscar Julián Ruiz, al mostrarle un billete en protesta por sus decisiones. Por ello fue sancionado por la Dimayor con 10 fechas y el mismo Óscar Julión lo demandó por calumnia.



46. En 2011, ‘El Pibe’ aceptó jugar el Hexagonal del Olaya, uno de los torneos del fútbol aficionado con más tradición

en el país.



47. El equipo donde más partidos disputó fue el Cali, (131), seguido por el Union magdalena (94) y el Junior de Barranquilla (82).



48. Fue el tercer mejor jugador suramericano del sigo XX, según la Federación Internacional de Historia y Estadística.



49. Carlos Valderrama jugó en 10 equipos durante su carrera. Cuatro países diferentes.



50. Junto a Freddy Rincón, es el único jugador colombiano en participar en tres mundiales.



51. En 1998, la Fifa incluyó a Carlos Valderrama en el selecto grupo de los cien futbolistas más emblemáticos de la

historia.



52. Valderrama es un artista que ha grabado decenas de comerciales publicitarios. Además ha participado en películas de cine, en Colombia y en Argentina. También participó de un Reality.



53. Jugó 111 partidos con la Selección Colombia (10 en mundiales, 28 en eliminatorias, 27 por Copa América y 56 en amistosos).



54. Marcó 11 goles con la 'Tricolor' (1 en mundiales, 3 en eliminatorias, 2 en Copa América y 5 en amistosos)



55. Valderrama es el único futbolista colombiano en la selección ideal de todos los tiempos de la Copa América.



56. Su partido de despedida se jugó el 1 de febrero de 2004, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Invitó a grandes estrellas como omo José Luis Chilavert, Diego Armando Maradona, Enzo Francescoli y el partido, entre "Amigos de Colombia" y "Amigos del Mundo" quedó 3-3.



57. En el año 2012, ‘El Pibe’ fue delegado por el COI para que llevara la llama olímpica en la localidad de Yorkshire, previo al inicio de los Juegos de Londres.



28. La FIFA lo invitó en enero del 2013 a la gala del Balón de Oro para que entregara el Premio Puskás de aquella edición. Aunque Falcao tenía altas probabilidades de ganar, el eslovaco Miroslav Stoch se quedó con el galardón.



59. En territorio mexicano, Valderrama fue elegido a finales del 2014 como nuevo integrante del Salón de la Fama del Fútbol Mundial. Es el primer colombiano en ingresar a esta selecta lista.



60. Se hizo cargo de la Selección indígena de Colombia y en su proceso tuvo al guajiro Luis Díaz, actual figura colombiana en Europa y goleador de la Copa América 2021.