¿Un sueño imposible? Xavi a pasar tusa por situación económica

Pasan los días y el FC Barcelona se sigue enfrentando a un gran problema para los directivos. Se pensaba que los fichajes podían llegar libres, y así lo han hecho Andreas Christensen y Franck Yannick Kessié, pero la situación tampoco es fácil, pues pagarles el salario a sus jugadores también se ha vuelto un calvario. A la espera de subsanar la economía con bajas como Frenkie de Jong, entre otros sacrificados.

Esperando salidas, el Barcelona buscará cerrar a Robert Lewandowski que mantiene su anhelo de abandonar el Bayern de Múnich en el verano. El polaco tiene contrato con el cuadro bávaro y los culés deberían pagar el coste del jugador, pero no hay como. Es que tampoco hay manera de sellar un valor como salario, pues este ha sido el problema para renovar a Ousmane Dembélé. Los directivos se han estancado y no avanzan con el acuerdo.

Ante esa emergencia económica, el Barcelona se mantiene con su oferta inicial por extenderle el contrato a Ousmane Dembélé, pero el club no se mueve para continuar las negociaciones, y el francés no estuvo de acuerdo con el primer acercamiento. Xavi anhela contar con el francés que fue importante con 13 asistencias en la temporada. Además, ha sido titular indiscutible. El ex volante del club, espera que los azulgranas lo oigan para que se reactiven las conversaciones y poder llegar a un acuerdo. El salario puede ser también un problema ante la situación complicada que viven. Su futuro podría estar en la Premier League o en el PSG.