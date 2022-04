Calientan la final de Copa del Rey: ‘¡acusaciones irrespetuosas!’

Se armó una gran discusión en la liga española por las polémicas declaraciones de Manuel Pellegrini.



El entrenador del Valencia, José Bordalás, afirmó en la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey de este sábado en La Cartuja contra el Real Betis que le hace "gracia” que a su equipo le hayan acusado de “cosas que no son ciertas, irrespetuosas y fuera de lugar”.



El pasado martes, el técnico del Betis, el chileno Pellegrini, afirmó que el Valencia iba a proponer un partido con muchas interrupciones.



“Se ha faltado el respeto a nuestra afición y debo recordar que somos el equipo que más faltas recibe de la Liga. Quizá las interrupciones no sean nuestras, sino que correspondan a otros”, dijo Bordalás.

“Se trata de un momento importante para cualquier profesional porque trabajamos para vivir situaciones tan bonitas como esta y llegamos con mucha motivación”, agregó el técnico del Valencia, y aseguró que su equipo está muy motivado y sin nervios.



También se sintió responsabilizado por lo que esta final supone para la afición del Valencia y dijo que está impactado por la ilusión de la afición, como se reflejó antes de la salida del equipo en el aeropuerto de Valencia.



“El equipo no está nervioso, aunque seamos el más joven de la Liga. Les veo tranquilos y bien, una vez estamos cerca de una final que esperamos desde hace varias semanas. Va a ser complicada ante un rival como el Betis que está en una gran temporada con una plantilla increíble y que, casi, casi, juega como local”, destacó.



“La Liga española será más o menos brillante, pero es de las más competitivas y ofrece resultados inesperados. Se ha igualado mucho, a partido único puede pasar cualquier cosa, aunque enfrente tenemos a un magnífico equipo que nos merece todo respeto”, manifestó.



Señaló que no ha sido crítico con los árbitros, sino con el VAR, y que no sabe cuáles van a ser las claves del partido, sólo que va a tratar de que su equipo salga ganador. “A pesar de que el calendario no nos ha dado tiempo para prepararlo, sólo pensamos en el encuentro de mañana”, subrayó.



Finalmente señaló que aunque esta es su primera final de la Copa del Rey, tiene experiencia en partidos de “ser o no ser” e insistió en que se encuentran ante un encuentro imprevisible.