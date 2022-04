Falcao genera una explosión de alegría en Madrid: el Rayo celebra

Maravillosas noticias desde territorio español respecto a Radamel Falcao García. La ilusión se renueva.



El delantero colombiano, que lleva sin jugar desde el pasado 26 de febrero debido a una lesión muscular en un gemelo, está listo para reaparecer dos meses después frente al Barcelona, al que se medirá el Rayo Vallecano este domingo en el Camp Nou.



Falcao entró en la última convocatoria liguera frente al Espanyol, aunque la idea que tenía su técnico, Andoni Iraola, era que no participase salvo en caso de máxima necesidad por el resultado, algo que no hizo falta debido a la victoria de su equipo.



El objetivo era que volviera a la dinámica del grupo después de dos meses fuera y su reaparición podría producirse en el Camp Nou frente al Barcelona, al que ha marcado en cuatro de sus cinco enfrentamientos, el último el pasado 27 de octubre de 2021, cuando un gol suyo dio la victoria al Rayo.



La lesión muscular que ha padecido el colombiano no le ha permitido gozar de continuidad en este 2022, en el que se perdió el histórico partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Betis y los siete últimos encuentros de Liga frente al Cádiz, Sevilla, Atlético de Madrid, Granada, Valencia, Alavés y Espanyol.



La recuperación del 'Tigre' supone una buena noticia para Andoni Iraola, que con el samario recupera un efectivo importante y de garantías para su ataque, demarcación para la que se quedó como única referencia en este tiempo Sergi Guardiola.



Falcao ha disputado esta campaña 20 partidos oficiales con el Rayo, ocho como titular, y ha marcado cinco goles en 769 minutos de juego.