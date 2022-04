Leyenda del fútbol ucraniano es ‘cancelada’ por colegas: ‘no existes’

Gran escándalo en Ucrania por uno de sus mayores ídolos del fútbol...



Anatoli Tymoschuk, el jugadorcon más internacionalidades en la historia de su país (144), ha pasado de la noche a la mañana a ser un "traidor" a ojos de sus conciudadanos y antiguos compañeros de selección debido a su silencio sobre la campaña militar rusa en Ucrania.



"Para mí Tolia (diminutivo de Anatoli) era un ejemplo de profesionalidad. Su silencio ha sido una sorpresa", comentó Andréi Yarmolenko, la mayor estrella actual del balompié ucraniano. Al contrario que otros ucranianos vinculados con Rusia, Tymoschuk ha preferido no tomar partido, pese a que su propio padre es voluntario en las unidades de defensa territorial de su Lutsk natal.

UN SECRETO A VOCES - Era un secreto a voces que Tymoschuk había decidido no apoyar públicamente a su país en la contienda con Rusia, donde ha jugado o trabajado gran parte de su vida. Pero ha tenido que ser un futbolista ruso el que pusiera en el punto de mira al actual técnico asistente del Zenit San Petersburgo.



Yevgueni Savin, un modesto futbolista ruso reconvertido en popular bloguero, decidió desafiar la máquina propagandística rusa y publicar un vídeo de una hora y veinte minutos con entrevistas a varios futbolistas ucranianos en activo y retirados.



El protagonista principal es Yarmolenko, que milita en el West Ham. El futbolista admitió haber llamado por teléfono a su ídolo de juventud. "¿Por qué callas? Yo siempre quise ser como tú, pero para mí ahora ya no existes", comentó Yarmolenko sobre la conversación telefónica que mantuvo con Tymoschuk. En el mismo tono se manifestaron el joven central Yevgueni Mykolenko, que juega en el Everton, y el antiguo compañero de Tymoschuk, Oleksandr Alíyev, quien se alistó en el Ejército ucraniano, pese a que nació en Siberia.



Alíyev recordó que a Tymoschuk siempre le gustó pintarse las mejillas con la bandera ucraniana y llevar una cinta de pelo con los colores de la enseña nacional. "Le importa un bledo el país. Todo era para aparentar", lamentó.

DESPOJADO DE TODOS SUS TÍTULOS - La actitud de Tymoschuk no ha pasado desapercibida. La Federación Ucrania de Fútbol le ha despojado de todos sus títulos y ha anulado su licencia de entrenador. Algunos consideran excesiva la medida contra el legendario capitán ucraniano, pero entre ellos no se encuentran sus excompañeros.



"No creo que sea un exceso. Se hizo lo correcto. No puede haber dos bandos, hay que elegir", dijo Yarmolenko. Consideró que Tymoschuk tendría que haber sido el primero en hablar y en mostrar al pueblo ruso qué es lo que está ocurriendo en territorio de Ucrania, cuyas ciudades son atacadas por el Ejército ruso desde hace casi dos meses.



Su caso contrasta con el de Yaroslav Rakitskyi, que fue excluido de la selección ucraniana cuando fichó por el Zenit San Petersburgo en 2019. En cambio, nada más comenzar la "operación militar especial" rusa, el central formado en el Shakhtar Donetsk pidió el inmediato fin de la guerra y rompió el contrato con el campeón ruso. No sólo eso, sino que se envolvió en la bandera ucraniana al disputar con el Shakhtar un reciente partido benéfico en Polonia.

PASAPORTE RUSO - Tymoschuk, que es segundo entrenador del Zenit, no llegó a romper lazos con el club de la ciudad natal del jefe del Kremlin, Vladímir Putin, algo que sí hizo Andréi Voronin, que ostentaba ese mismo cargo en el Dinamo Moscú.



"Creo que él ha tomado ya una decisión y no descarto que Tymoschuk tenga que cambiar su ciudadanía por la rusa", comentó Alexéi Andrónov, popular comentarista. En su opinión, "cualquier persona normal cuando en su país ocurre una desgracia intenta ayudar en lo que puede".



El agente Alexandr Pankov también se comunicó con Tymoschuk, quien le reconoció que viajaría con la familia a Alemania, aunque no para quedarse definitivamente. "Su postura ha decepcionado a muchos ucranianos. Él era un héroe y la personificación del patriotismo", dijo a la prensa ucraniana.



Según su antiguo agente, Vitali Yurchenko, el exfutbolista tendría conexiones con el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) y el todopoderoso consorcio Gazprom, patrocinador del Zenit.