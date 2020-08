Crónica de una muerte anunciada: Messi ya había amenazado con irse

En Barcelona viven momentos sumamente complicados. Lionel Messi, su máximo emblema y capitán, habría avisado a la directiva que desea dejar el club y el mundo futbolístico estalló con la noticia. Pensar en el argentino fuera del Camp Nou es difícil, pero todo parece indicar que está cerca de suceder.



Ahora bien, no es la primera vez que el rosarino amenaza con irse del elenco blaugrana. Ya sea por aspectos deportivos o personales, la relación Messi-Barcelona ha tambaleado en los últimos años y en FUTBOLRED recordamos esos momentos.

La primera vez que Messi consideró seriamente el hecho de continuar o no en Barcelona se dio en la temporada 2013-14, pero curiosamente el club no tuvo nada que ver. Resulta que en aquella época, ‘Lio’ tuvo problemas con Hacienda y se sintió “muy maltratado”, motivo por el que sintió la necesidad de irse de España como tal.

“Cuando tuve todo ese lío, sinceramente tuve en la cabeza largarme. No por querer dejar el Barça, sino porque quería irme de España, me sentía muy maltratado y no quería estar más acá. Creo que tuve la puerta abierta de muchos clubes, pero nunca hubo una oferta oficial, porque todos sabían mis ganas de seguir”, declaró en su momento.



Justamente en noviembre del 2014 surgió uno de los rumores más fuertes respecto a una posible salida. El Chelsea se planteó como firme pretendiente para cumplir con su deseo de dejar España y Cesc Fàbregas fue responsable.



Todo se juntó: posibilidad de competir en una liga de élite, aprobación de Mourinho (DT del Chelsea), conflicto de Hacienda, una gran amistad entre la esposa de Messi y la de Fábregas, buen salario, interés de parte de Adidas e incluso Messi empezó a tomar clases de inglés.



Más adelante, a comienzos del 2015, la relación entre el ‘10’ y Luis Enrique era completamente tensa, tanto así que el entrenador lo dejó como suplente en un partido que el elenco blaugrana perdió frente a la Real Sociedad en Anoeta y el jugador, en respuesta, no acudió a entrenar el día siguiente.

​La situación llegó a tal punto que el ahora capitán solicitó a Bartomeu la destitución del director deportivo Zubizarreta y el mismo Luis Enrique. Xavi Hernández intentó ser el mediador entre jugador y DT pero su apoyo no sirvió. Al final se fue Zubizarreta, pero Luis Enrique continuó, hecho que puso a pensar a Messi sobre una posible salida (Chelsea aguardaba). El español cedió entonces, la relación mejoró de a poco y todo culminó en el triplete de aquella temporada. Final feliz.

​En 2016, impulsado por los continuos ataques de Hacienda, Messi llevó sus deseos de salir a un nivel más alto. Jorge, su padre, se comunicó con el director deportivo del Manchester City Ferran Soriano para entablar un acercamiento y después de ello, el mismo futbolista se reunió con Pep Guardiola.



Todo parecía muy encaminado, pero la “pequeña aventura” culminó cuando Bartomeu se reunió con la estrella culé y le advirtió que bajo ninguna circunstancia lo dejarían salir, si el City quería llevárselo debía pagar la cláusula de rescisión. Ahí murió todo.



Por último, 2017 fue el último año en que Barcelona y su ídolo tuvieron una disputa. Después de la estrepitosa salida de Neymar al PSG, la plantilla quedó molesta con la directiva y el presidente Bartomeu. Por ello, Messi se tomó su tiempo para meditar si renovaba o no el contrato. Tal fue la espera que todo se dio hasta último minuto, cuando todo parecía indicar que el jugador podía negociar en libertad con cualquier equipo.

Finalmente, en noviembre de aquel año ambas partes llegaron a un acuerdo mutuo y terminaron firmando el contrato, que precisamente hoy tiene en vilo al mundo culé.