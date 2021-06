El deseo de Joan Laporta: Messi y su continuidad, avances positivos

Llegó el 1 de julio en territorio español y el vínculo contractual que unía a Lionel Messi y el Barcelona, llegó a su fin. La relación que se mantenía desde hace años, que en los últimos meses parecía tambalear, desde el contrato y demás, ya no existe. Sin embargo, el deseo de ambas partes parece ser el de continuar con esa conexión, no solo desde lo sentimental, también desde lo económico y deportivo.



Desde que Joan Laporta volvió a tomar las riendas de la presidencia del club, no ha habido otro tema principal que la renovación del argentino, contemplando y siendo realistas de lo que representa no solo en la cancha, también a nivel de marketing y económico.



La cabeza de la dirigencia, habló con El Transistor, de Onda Cero, refiriéndose a la situación, pero dando un parte de tranquilidad “Queremos que Lionel Messi se quede y él quiere quedarse. Todo va por buen caminio: tenemos el problema del Fair Play Financiero, estamos en el proceso de encontrar la solución para ambos lados”.



Sin embargo, Laporta habló sobre la situación financiera, aprovechando para referirse a la fundación de la Superliga “Estamos en una situación económica muy complicada, en el mercado no hay dinero, hay que remover y cambiar cosas por eso la competición”.