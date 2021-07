¿Contentos con Messi? Laporta habla de él y del Fair Play financiero

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, quiso destacar este jueves "la buena voluntad de LaLiga y de su presidente (Javier Tebas)" para que el conjunto azulgrana pueda inscribir a los nuevos fichajes. "Tebas es el primer interesado en que grandes jugadores como Memphis Depay puedan jugar en LaLiga española", afirmó Laporta en la presentación del atacante neerlandés como nuevo jugador del Barça, que se hizo sobre el césped del Camp Nou.



En este sentido, Laporta no ocultó que cumplir con el 'fair play' financiero es "un problema" que la entidad aún no tiene resuelto. "Sabéis que las reestricciones vienen motivadas también por las herencia que tenemos, con una masa salarial deportiva que excede de los ingresos totales del club, y el ratio que tenemos no nos pone fácil poder incorporar nuevos jugadores", admitió. Sin embargo, el dirigente insistió que "se está trabajando muy bien" para cumplir con la normativa: "Estamos confiados en que lo resolveremos, bien reduciendo la masa salarial o bien encontrando alguna fórmula que sea aceptable para LaLiga. Porque al final, que lo consigamos es en interés de todos".



El nuevo contrato de Leo Messi, que según Laporta "progresa muy adecuadamente" tampoco ayuda. Y aunque el presidente negó que para solucionarlo se haya puesto a la venta a Antoine Griezmann, reconoció que "el mercado se está moviendo" y que todo es posible de aquí a que comience la temporada. "No podemos negar que ha habido interés en Griezmann, es normal que hayan estos movimientos. Y nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades que se presenten, porque estamos en un momento delicado", afirmó.



Por último, Joan Laporta quiso salir en defensa de los jugadores del Barça destacando "su calidad humana" y desmintiendo que se esté mostrando inflexibles a la hora de renegociar sus salarios. "Son profesionales, sus agentes también, y están escuchando todas las opciones", concluyó.



EFE